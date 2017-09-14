Они были помещены под стражу до суда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.miasskiy.ru По сообщению пресс-службы №2, они подозреваются в транспортировке, приобретении, реализации, хранении нефти и нефтепродуктов, а также в переработке нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.197 УК РК - "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 6  сентября при координации прокуратуры Атырауской области следственно-оперативной группой ДКНБ, ДВД и ДГД области была пресечена деятельность ОПГ, члены которой систематически скупали ГСМ  с объектов Тенгизского месторождения и перепродавали их различным компаниям. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены емкости с дизельным топливом общим объемом порядка 200 тонн, также изъяты документальные и иные материалы, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности по скупке горюче-смазочных материалов. По информации областной прокуратуры всего в совершении данного преступления подозреваются 11 человек Ерлан ОМАРОВ