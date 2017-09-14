В дом по адресу: микрорайон Кунаева, 27 люди заехали в декабре 2016 года. Тогда их радости не было предела. Сейчас же все наоборот. Основная проблема в доме заключается в подаче горячей воды. По словам жителей, включают ее с 19.00 до 23.00, однако пользоваться ею жители дома могут всего один час с 19.00 до 20.00, затем вода уже течет из крана не горячая, а прохладная. - Сейчас началась школьная пора, дети просыпаются, должны умываться горячей водой, а не холодной. Но горячей воды нет у нас. Заместитель акима города сказал, чтобы подача воды была постоянная, но этого до сих пор нет, КСК должны были все это проконтролировать, но они этого не делают, и все жители сидят без воды, - рассказывает житель дома Тимур ГУМАРОВ. Жильцы дома рассказывают, что периодически они не могут попасть к себе домой, потому что домофоны ломаются, а договор на обслуживание ни с кем не заключен. Еще проблем жителям верхних этажей добавляет не работающий лифт. Ежедневно люди с пакетами и колясками, старики и дети вынуждены подниматься по лестнице пешком. Люди говорят, что цены на квартиры не соответствуют качеству. - Цена нашей квартиры выходит почти 17 миллионов тенге, но в ней очень много недочетов. Из окон дует, на верхних этажах текут балконы, сантехника, двери, все это не соответствует той цене, по которой нам продавали, а нам еще платить по 70 тысяч тенге ежемесячно в течение 20 лет, - возмущенно говорит жительница дома Лаура АБРЫШЕВА. На дверях в каждом подъезде висит протокол выездного совещания по дому за подписью заместителя акима города Алтынбека Кайсагалиева. Директору подрядной организации поручено устранить все дефекты и недоделки мягкой кровли на крыше, сделать так, чтобы вода не попадала в подвал, исправить дефекты по работе котла, утеплить канализационные трубы и многое другое. - Крыша сейчас не протекает, в одной квартире протекала, но мы ремонт сделали. То, что касается балконов, у нас альпинисты сейчас там работают. Лифты к нам не относятся, мы их сдали, они были рабочие, просто жильцы сами их разбили, и ни за что платить не хотят. Они должны были сразу выбрать компанию, чтобы лифты обслуживали, - рассказал директор подрядной организации Сабит УТЕБАЛИЕВ В КСК, к которому относится дом, пояснили, что вопрос с горячей водой будет решен не раньше 30 сентября, когда котельную передадут на баланс «Жайыктеплоэнерго». - У дома есть гарантия 2 года, поэтому все остальные проблемы будут решаться постепенно, - заявили в КСК.