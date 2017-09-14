Прокуроры уверяют, что нет никаких сомнений в причастности к тройному убийству задержанного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам заместителя прокурора ЗКО Александра ЦУРАНКОВА, у задержанного Адилета КАМАЛОВА на руках были обнаружены порезы ножницами. - Со слов подозреваемого, в тот день он пришел к Баянсулу КАНАТ, за которой пытался ухаживать. Дома был ее малолетний сын и подруга. Ребенок спал. Подруга Баянсулу сказала мужчине, что все его ухаживания бесполезны, а что происходило потом Адилет КАМАЛ не помнит. Удары ножницами он наносил в шею и грудь. Затем он дождался Баянсулу КАНАТ и убил ее. В автомашине задержанного, которую он в тот же день продал за 200 тысяч тенге, были найдены следы крови. Орудие убийства он выкинул, но ножницы удалось найти, - пояснил Александр ЦУРАНКОВ. Стоит отметить, что Адилет КАМАЛ дал признательные показания. Сейчас он направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами.  