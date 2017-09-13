Новый аким пришел на место Алимухаммеда ҚУТТУМУРАТУЛЫ, который в августе возглавил Жылыойский район. Глава региона представил депутатам кандидатуру нового акима района, согласованную с администрацией президента РК. Им стал Сырым РЫСКАЛИЕВ, ранее занимавший должность руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области. Депутаты поддержали кандидатуру РЫСКАЛИЕВА. Сырым РЫСКАЛИЕВ окончил Казахский сельскохозяйственный институт, трудовую деятельность начал в 1984 году в организации «Казсельхозтехника». С 1993 года до 2007 года работал на государственной службе в сфере сельского хозяйства. В 2007 году занял должность руководителя департамента сельского хозяйства Атырауской области. В период с 2007 по 2017 год занимал ряд руководящих должностей, был руководителем аппарата акима Атырауской области, заместителем акима Атырауской области, акимом Макатского и Кызылкугинского районов. Последняя занимаемая должность – руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области.