Сегодня, 13 сентября, глава региона Нурлан НОГАЕВ представил депутатам Махамбетского районного маслихата кандидатуру на пост акима района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Новый аким пришел на место Алимухаммеда ҚУТТУМУРАТУЛЫ, который в августе возглавил Жылыойский район. Глава региона представил депутатам кандидатуру нового акима района, согласованную с администрацией президента РК. Им стал Сырым РЫСКАЛИЕВ, ранее занимавший должность руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области. Депутаты поддержали кандидатуру РЫСКАЛИЕВА. Сырым РЫСКАЛИЕВ окончил Казахский сельскохозяйственный институт, трудовую деятельность начал в 1984 году в организации «Казсельхозтехника». С 1993 года до 2007 года работал на государственной службе в сфере сельского хозяйства. В 2007 году занял должность руководителя департамента сельского хозяйства Атырауской области. В период с 2007 по 2017 год занимал ряд руководящих должностей, был руководителем аппарата акима Атырауской области, заместителем акима Атырауской области, акимом Макатского и Кызылкугинского районов. Последняя занимаемая должность – руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области. Дана РАХМЕТОВА