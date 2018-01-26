В Актюбинской области вопрос с трехсменным обучением решат к 2020 году

Об этом в ходе расширенного совещания областного акимата рассказал глава региона Бердыбек САПАРБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы акимата Актюбинской области, в 2018 году в области будет реализован масштабный проект «Счастливое детство». При содействии крупных предприятий планируется оборудовать все дворы городе Актобе детскими игровыми площадками. В целом акция будет осуществлена по 8 блокам, направленным на образовательное, культурное, творческое, спортивное, интеллектуальное воспитание и развитие детей. Также аким о