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Социум

В Актюбинской области вопрос с трехсменным обучением решат к 2020 году

Об этом в ходе расширенного совещания областного акимата рассказал глава региона Бердыбек САПАРБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы акимата Актюбинской области, в 2018 году в области будет реализован масштабный проект «Счастливое детство». При содействии крупных предприятий планируется оборудовать все дворы городе Актобе детскими игровыми площадками. В целом акция будет осуществлена по 8 блокам, направленным на образовательное, культурное, творческое, спортивное, интеллектуальное воспитание и развитие детей. Также аким о
Кристина Кобина
В Актюбинской области вопрос с трехсменным обучением решат к 2020 году
Об этом в ходе расширенного совещания областного акимата рассказал глава региона Бердыбек САПАРБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы акимата Актюбинской области, в 2018 году в области будет реализован масштабный проект «Счастливое детство». При содействии крупных предприятий планируется оборудовать все дворы городе Актобе детскими игровыми площадками. В целом акция будет осуществлена по 8 блокам, направленным на образовательное, культурное, творческое, спортивное, интеллектуальное воспитание и развитие детей. Также аким области поставил задачу к 2020 году решить проблему трехсменных и аварийных школ. -С каждым годом в области растет количество детей школьного возраста. В этой связи особый акцент делается на решении вопросов трехсменных и аварийных школ. В прошлом году введено в эксплуатацию 15 новых школ, сейчас ведется строительство еще 26 школ. К 2019 году мы планируем решить вопрос аварийных школ, а к 2020 году трехсменного обучения, - сказал аким области. Кроме того, до 2020 года в рамках государственно-частного партнерства планируется расширить сеть дошкольных учреждений, охватив 100 процентов детей дошкольным образованием. На сегодня этот показатель составляет 96%. Акимам районов также поручено в течение 2018-2019 года оборудовать все села спортивными площадками, в районных центрах построить физкультурно-оздоровительные комплексы.

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