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Происшествия Социум

В школе Актобе найден повешенным учитель труда

Трагедия произошла в городской школе №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Прямо в школьной мастерской найден повешенным преподаватель технологии. По словам педагогов, это произошло вчера, 28 апреля, в обеденное время. Но обнаружили тело ближе к вечеру. Супруга погибшего забила тревогу, когда он не вернулся вечером домой. Женщина сама пришла в школу, вошла в мастерскую и там обнаружила страшную картину. Учителя утверждают, что школьники ничего не знали об этом инциденте. По предварительной версии, педагог совершил суицид из-за семейных проблем. - Это в обед произошло, уроков у него н
gorod
В школе Актобе найден повешенным учитель труда
Трагедия произошла в городской школе №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
shkola3
shkola3
 Прямо в школьной мастерской найден повешенным преподаватель технологии. По словам педагогов, это произошло вчера, 28 апреля, в обеденное время. Но обнаружили тело ближе к вечеру. Супруга погибшего забила тревогу, когда он не вернулся вечером домой. Женщина сама пришла в школу, вошла в мастерскую и там обнаружила страшную картину. Учителя утверждают, что школьники ничего не знали об этом инциденте. По предварительной версии, педагог совершил суицид из-за семейных проблем. - Это в обед произошло, уроков у него не было. Он женат, двое детей, - прокомментировала произошедшее замдиректора школы №3 г. Актобе Елена ШМЕЛЕВА. Погибшему было 47 лет.
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школа повесился учитель

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