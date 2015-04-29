В школе Актобе найден повешенным учитель труда

Трагедия произошла в городской школе №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Прямо в школьной мастерской найден повешенным преподаватель технологии. По словам педагогов, это произошло вчера, 28 апреля, в обеденное время. Но обнаружили тело ближе к вечеру. Супруга погибшего забила тревогу, когда он не вернулся вечером домой. Женщина сама пришла в школу, вошла в мастерскую и там обнаружила страшную картину. Учителя утверждают, что школьники ничего не знали об этом инциденте. По предварительной версии, педагог совершил суицид из-за семейных проблем. - Это в обед произошло, уроков у него н