В актюбинском суде огласили подробности задержания депутата областного маслихата

По предварительным данным следствия, бизнесмен вымогал у соучредителя ПИРМАНОВА 10% капитала в ТОО «Акжол ЛТД», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта timeskz.kz Кроме того, в распространенном пресс-релизе говорится, что ПИРМАНОВ на протяжении долгого времени был подвергнут психологическому давлению и угрозам физического насилия его и его семьи. Таким образом, УНДИРГЕНОВ подозревается не только в вымогательстве в особо крупном размере, но и угрозе убийства или причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы и штраф в ра