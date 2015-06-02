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Происшествия Социум

В актюбинском суде огласили подробности задержания депутата областного маслихата

По предварительным данным следствия, бизнесмен вымогал у соучредителя ПИРМАНОВА 10% капитала в ТОО «Акжол ЛТД», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта timeskz.kz Кроме того, в распространенном пресс-релизе говорится, что ПИРМАНОВ на протяжении долгого времени был подвергнут психологическому давлению и угрозам физического насилия его и его семьи. Таким образом, УНДИРГЕНОВ подозревается не только в вымогательстве в особо крупном размере, но и угрозе убийства или причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы и штраф в ра
gorod
В актюбинском суде огласили подробности задержания депутата областного маслихата
По предварительным данным следствия, бизнесмен вымогал у соучредителя ПИРМАНОВА 10% капитала в ТОО «Акжол ЛТД», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта timeskz.kz
Фото с сайта timeskz.kz
Фото с сайта timeskz.kz Кроме того, в распространенном пресс-релизе говорится, что ПИРМАНОВ на протяжении долгого времени был подвергнут психологическому давлению и угрозам физического насилия его и его семьи. Таким образом, УНДИРГЕНОВ подозревается не только в вымогательстве в особо крупном размере, но и угрозе убийства или причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 200 МРП. Вместе с депутатом за решетку попал и чиновник - руководитель отдела администрирования налогового департамента области. По версии следствии, он помогал бизнесмену обналичивать крупные суммы денег через подставные фирмы. В результате преступных действий КУЗЕЕВ создал и руководил коммерческой организацией без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. По сообщению облсуда, его целью было освобождение от налогов и извлечение имущественной выгоды. КУЗЕЕВ, по предварительным данным, причинил ущерб государству на сумму порядка 140 миллионов тенге.
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