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Социум

В Актюбинской области участились ДТП — полиция обратилась к водителям стихами

Чтобы напомнить водителям о безопасности, полиция к делу подключили поэта-песенника Кайнара Алагозова.
Жулдызхан Хасангалиева
В Актюбинской области участились ДТП — полиция обратилась к водителям стихами

Согласно данным, в Актюбинской области, за 2023 год в регионе произошло 648 аварий. В них погибли 169 человек, еще 791 получил травмы. В 2024 году ситуация ухудшилась — число ДТП выросло в 3 раза: 1766 аварий, 166 погибших и 2418 пострадавших. 

Чтобы напомнить водителям о безопасности, полиция использует разные методы: акции, автокараваны с разбитыми машинами и разъяснительную работу. А теперь к делу подключили Актюбинского поэта-песенника Кайнара Алагозова. Стих опубликован на странице @polisia_aqtobeВ своем стихотворении он призывает водителей не гнать, пристегиваться и помнить о родных, которые ждут их дома. Алагозов также напоминает, что каждый водитель несет «аманат» — большую ответственность за жизни людей на дороге. 

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— Алдындағы машинадан озам деп, Бұл өмірден озып кетті көп інім... (Пытаясь обогнать едущую машину, многие мои братья попрощались с жизнью - перевод редакции), — пишет поэт Кайнар Алагозов. 

Кайнар Алагозов — айтыскер и автор более 650 песен казахстанских артистов, в том числе Кайрата Нуртаса, Торегали Тореали и Ерке Есмахан. Он написал слова к хиту «Алло».

— Никаких гонораров и прочее. Акын поддержал наши профилактические мероприятия в такой форме, за что выражаем ему благодарность. Мы знаем, что у Алагозова очень глубокие красивые стихи, поэтому обратились к нему. Водителей просим соблюдать ПДД, — отметил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

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