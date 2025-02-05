В Актюбинской области участились ДТП — полиция обратилась к водителям стихами

Согласно данным, в Актюбинской области, за 2023 год в регионе произошло 648 аварий. В них погибли 169 человек, еще 791 получил травмы. В 2024 году ситуация ухудшилась — число ДТП выросло в 3 раза: 1766 аварий, 166 погибших и 2418 пострадавших.

Чтобы напомнить водителям о безопасности, полиция использует разные методы: акции, автокараваны с разбитыми машинами и разъяснительную работу. А теперь к делу подключили Актюбинского поэта-песенника Кайнара Алагозова. Стих опубликован на странице @polisia_aqtobe. В своем стихотворении он призывает водителей не гнать, пристегиваться и помнить о родных, которые ждут их дома. Алагозов также напоминает, что каждый водитель несет «аманат» — большую ответственность за жизни людей на дороге.

— Алдындағы машинадан озам деп, Бұл өмірден озып кетті көп інім... (Пытаясь обогнать едущую машину, многие мои братья попрощались с жизнью - перевод редакции), — пишет поэт Кайнар Алагозов.

Кайнар Алагозов — айтыскер и автор более 650 песен казахстанских артистов, в том числе Кайрата Нуртаса, Торегали Тореали и Ерке Есмахан. Он написал слова к хиту «Алло».