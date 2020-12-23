13 декабря в одном из подсобных помещений столовой алматинской академии МВД был обнаружен повешенным 19-летний Саламат Утегенов, сообщает "Уральская неделя". Когда его сняли с петли, он еще подавал признаки жизни, но прибывшая позже бригада «скорой помощи» не смогла спасти парня. Он скончался примерно в 16:52 ч. по времени Алматы.
В тот же день, примерно в 19.00, родителям Саламата позвонили из академии МВД и сообщили, что их сын покончил с собой. 15 декабря тело Саламата в сопровождении двух офицеров академии доставили в Уральск. 16 декабря он был похоронен на кладбище в родном селе Шабдаржап Акжаикского района.
Мама Саламата Бекзат Имангалиева уверена, что ее сына как минимум довели до самоубийства, а, возможно, и убили.
Женщина рассказала, что еще в 10 классе ее сын решил поступать на технический факультет при алматинской академии МВД. На ЕНТ он набрал 87 баллов и прошел на грант.Далее мама Саламата рассказывает, что уже после поступления начались странности. — На первом курсе, когда он начал учиться, была создана WhatsApp-группа для родителей курсантов. И там поступила такая информация, что родитель каждого ребёнка должен внести по 50 тысяч тенге. Мы тогда удивились — что за 50 тысяч тенге, на что? Мы перед отъездом купили Саламату всё необходимое, что должно было выдать государство, несмотря на то, что академия находится на гособеспечении, — камуфляжную одежду, обувь, обмундирование. И тут с нас спрашивают ещё 50 тысяч. Самое удивительное, что задавали вопросы только мы, родители остальных курсантов восприняли эту информацию как должное. Как оказалось, эти деньги спрашивали для обустройства казармы — покупки стиральной машины, утюга и бытовой техники, — говорит Бекзат Имангалиева.
Дальше — больше. В январе в академии наступила зимняя сессия, после которой курсанты должны были отправиться на каникулы по домам. Тогда Саламат начал просить у мамы 80 тысяч тенге на сдачу сессии. По словам женщины, система сдачи сессии в академии работает так: если ты не сдашь экзамены — то не сможешь уехать домой на каникулы. Главная загвоздка в том, что, по словам Бекзат, сдать сессию без «взноса» было невозможно — в противном случае, преподаватели попросту «заваливали» курсантов.
— Я, естественно, тогда возмутилась — сколько можно платить денег за каждый его шаг? И он тогда мне написал: «Мам, этот разговор пусть останется между нами. Пожалуйста, не возмущайся, не жалуйся. Потому что, если ты начнёшь возмущаться и жаловаться, то меня тогда «зачморят» в этой системе. Мол, ты тут жалуешься, «настучал» маме, а мама шум подняла, — говорит она.
За сессию сын заплатил, и после её успешной сдачи вернулся в родной посёлок. Уже дома он рассказал матери, что в академии МВД им сказали, что, если курсанты спустя полгода обучения поняли, что не могут существовать в этой казарменной среде, то они могут отдать по 600 тысяч тенге (100 тысяч за 1 месяц) и отчислиться из заведения. Уйти из академии просто так было нельзя.Затем Бекзат рассказала о том, что сын еще неоднократно просил денег, причем суммы были немалые. По ее словам, в последний раз, когда он был дома, он не хотел возвращаться в академию. За три месяца до смерти, по словам мамы, просьбы выслать денег участились. Более того, у них были даже сомнения с сыном ли они общаются, так как тот писал в несвойственной для него манере: использовал матерные слова. Женщина отправила деньги и решила, что разберется с сыном, когда тот приедет. В день, когда Саламата нашли повешенным, он писал брату и просил денег, однако тот не видел сообщений. На запрос редакции в академии ответили, что 13 декабря 2020 года курсант Саламат Утегенов был найден повешенным. По данному факту проводится досудебное расследование Управлением собственной безопасности ДП г. Алматы по ст.105 ч.1 УК Республики Казахстан. Вместе с тем, в ходе проведения служебного расследования установлено, что фактов неправомерных действий со стороны сотрудников и курсантов академии не выявлено. Однако сегодня, 23 декабря, на сайте Tengrinews.kz появилась информация о том, что в учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялось заседание дисциплинарной комиссии. - Приказом министра внутренних дел от занимаемых должностей за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник академии Смаилов О.Х. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников академии, из которых пятеро также освобождены от занимаемых должностей, - сообщили в министерстве.