Саламат Утегенов. Фото с сайта uralskweek.kz

13 декабря в одном из подсобных помещений столовой алматинской академии МВД был обнаружен повешенным 19-летний Саламат Утегенов, сообщает "Уральская неделя". Когда его сняли с петли, он еще подавал признаки жизни, но прибывшая позже бригада «скорой помощи» не смогла спасти парня. Он скончался примерно в 16:52 ч. по времени Алматы.

В тот же день, примерно в 19.00, родителям Саламата позвонили из академии МВД и сообщили, что их сын покончил с собой. 15 декабря тело Саламата в сопровождении двух офицеров академии доставили в Уральск. 16 декабря он был похоронен на кладбище в родном селе Шабдаржап Акжаикского района.

Мама Саламата Бекзат Имангалиева уверена, что ее сына как минимум довели до самоубийства, а, возможно, и убили.

Женщина рассказала, что еще в 10 классе ее сын решил поступать на технический факультет при алматинской академии МВД. На ЕНТ он набрал 87 баллов и прошел на грант.

Далее мама Саламата рассказывает, что уже после поступления начались странности. — На первом курсе, когда он начал учиться, была создана WhatsApp-группа для родителей курсантов. И там поступила такая информация, что родитель каждого ребёнка должен внести по 50 тысяч тенге. Мы тогда удивились — что за 50 тысяч тенге, на что? Мы перед отъездом купили Саламату всё необходимое, что должно было выдать государство, несмотря на то, что академия находится на гособеспечении, — камуфляжную одежду, обувь, обмундирование. И тут с нас спрашивают ещё 50 тысяч. Самое удивительное, что задавали вопросы только мы, родители остальных курсантов восприняли эту информацию как должное. Как оказалось, эти деньги спрашивали для обустройства казармы — покупки стиральной машины, утюга и бытовой техники, — говорит Бекзат Имангалиева.

Дальше — больше. В январе в академии наступила зимняя сессия, после которой курсанты должны были отправиться на каникулы по домам. Тогда Саламат начал просить у мамы 80 тысяч тенге на сдачу сессии. По словам женщины, система сдачи сессии в академии работает так: если ты не сдашь экзамены — то не сможешь уехать домой на каникулы. Главная загвоздка в том, что, по словам Бекзат, сдать сессию без «взноса» было невозможно — в противном случае, преподаватели попросту «заваливали» курсантов.

— Я, естественно, тогда возмутилась — сколько можно платить денег за каждый его шаг? И он тогда мне написал: «Мам, этот разговор пусть останется между нами. Пожалуйста, не возмущайся, не жалуйся. Потому что, если ты начнёшь возмущаться и жаловаться, то меня тогда «зачморят» в этой системе. Мол, ты тут жалуешься, «настучал» маме, а мама шум подняла, — говорит она.

За сессию сын заплатил, и после её успешной сдачи вернулся в родной посёлок. Уже дома он рассказал матери, что в академии МВД им сказали, что, если курсанты спустя полгода обучения поняли, что не могут существовать в этой казарменной среде, то они могут отдать по 600 тысяч тенге (100 тысяч за 1 месяц) и отчислиться из заведения. Уйти из академии просто так было нельзя.