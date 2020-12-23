Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Индерского района Мейрима Калауи, «в настоящее время идет закупка оборудования и обучение специалистов. На заводе будут трудоустроены 60 местных рабочих. Мощность завода составит 25 тонн соли в час». Также, по словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абдуахита Абишева в этом году стартовали 3 проекта, на 40 рабочих мест каждый. Это завод по производству металла ТОО «BEST MODULE», производство медицинских масок ТОО «Доктор Хаус» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Бұйырғын». Кроме того, по словам руководителя управления, объем промышленного производства в обрабатывающей промышленности в январе-ноябре составил 481,8 млрд тенге, тогда как объем экспорта обрабатывающей промышленности в январе-августе 2020 года составил 758,9 млн долларов США. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности в январе-ноябре составил 185,0 млрд тенге, что достигло показателя в 350,9%. В январе-июне 2020 года производительность труда в обрабатывающей промышленности составила 31,5 тысячи долларов США на душу населения, индекс физического объема вырос на 106,3%. В ходе собрания, присутствующими был одобрен ряд проектов. В завершение встречи глава региона Махамбет Досмухамбетов поручил акимам города, районов и руководителям управлений контролировать сроки реализации проектов, привлечение инвестиций, ход работ в выполнении озвученных задач.