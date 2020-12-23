Без изменения осталась и сумма морального ущерба - 10 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сдохни, тварь! — захватившему в заложницы жену вынесли приговор в Уральске (видео) Ерлан Ислямгалиев во время оглашения приговора В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области Ерлан Ислямгалиев был осужден по 110 ч.2 п.1,2,4 УК РК "Истязание", 194 ч.4 п.2 УК РК "Вымогательство", 261 ч.2 п.4 УК РК "Захват заложника", 120 ч.2 п.2 УК РК "Изнасилование" к 13 годам лишения свободы. В пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда взыскано 10 млн тенге. - Судебная коллегия рассмотрела дело в апелляционном порядке, изучила все доводы сторон и посчитала, что вина Ислямгалиева, полностью доказана. Его вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз. Апелляционная инстанция также отметила, что обстоятельств, смягчающих ответственность Ислямгалиева, нет, и назначенное наказание в виде реального лишения свободы соответствует требованиям закона. В связи с чем обвинительный приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы отклонены, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО. Напомним, мужчина взял жену в заложники в помещении, где она работала нотариусом. Тогда к месту ЧП были стянуты все службы. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы. Позже очевидцы рассказали о захвате заложницы. В полиции рассказали подробности проведенной спецоперации. Позже стало известно, что на мужчину было заведено четыре уголовных дела, а на Ираиду Ислямгалиеву - два. Ее обвинили в доведении до самоубийства и мошенничестве.  Позже стало известно, что полицейские завели в отношении потерпевшей 16 уголовных дел. Об этом написала общественный правозащитник Дина Смаилова в посте в социальной сети Facebook. 29 октября общественный правозащитник Дина Смаилова (она же Dina Tansari) и председатель попечительского совета фонда "Не молчи KZ" Алмат Мухамеджанов прибыли в Уральск, чтобы поддержать Ираиду Ислямгалиеву. В разговоре с журналистами Дина Смаилова отметила, что они имеют дело с неуправляемым человеком (подозреваемым). 2 ноября суд вынес приговор Ерлану Ислямгалиеву. На суде мужчина присутствовал в режиме онлайн, так как мужчина вел себя агрессивно.    