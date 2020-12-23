По ежегодной традиции наши маленькие герои получили новогодние подарки и продуктовые корзины, сообщает корреспондент «Мой ГОРОД».
Этот необычный и сложный год подходит к концу, коронавирусная инфекция заставила весь мир жить по-другому, дистанционное обучение в школах, карантин в садах, отмена новогодних детских елок. Но, несмотря на ограничительные меры, дети по-прежнему в преддверии праздника ждут подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
В преддверии Нового года «МГ» решил традиционно поздравить героев своих публикаций, соблюдая при этом все санитарные нормы и требования. Дед Мороз и Снегурочка в ярких новогодних костюмах надели маски и перчатки, вооружились антисептиками и проехались по семьям.
Расскажем, как проходила подготовка и насколько были рады детишки новогоднему чуду.
Буквально за пару дней редакция «МГ» при помощи спонсоров собрала продуктовые корзины, в которые входили продукты первой необходимости: крупы, мясо, колбасы, растительное и сливочное масло, сахар, мука, чай, макароны, молоко и еще много-много всего! Продукты расфасовывали в отдельном кабинете, и выглядело это так.
Стоит отметить, что несмотря на сложную ситуацию в бизнесе из-за COVID-19, в этом году предприниматели выделили еще больше продуктов, чем в предыдущие годы. Таким образом, «МГ» удалось поздравить 17 семей, в которых получили сладкие подарки более полусотни детишек. Это ли не праздник?
Ну не могли мы оставить ребятишек без Деда Мороза и Снегурочки, поэтому было решено, что наши девочки сыграют роль роль внучек, а в самого Деда оденутся наши мальчики — водители, менеджеры, фотограф и сотрудники компаний-спонсоров.
Первых с Новым годом поздравили мать-одиночку Викторию Столбоушкину, которая, несмотря на четвертую степень рака шейки матки, воспитывает двух прекрасных девочек: 8-летнюю Биату и 7-летнюю Полину. Виктория из-за нехватки денег не смогла снимать жилье в городе и перебралась в село Покатиловка Теректинского района. С помощью отзывчивых казахстанцев ей удалось купить
старенький домик.
— Пусть старый, без условий, но это наш уголок и мы счастливы, — говорит Виктория.
Продукты Виктории мы передали прямо на автовокзале, женщина как раз приехала в больницу Уральска.
— Сейчас я прохожу переосвидетельствование по инвалидности, приезжала сделать МРТ. Честно говоря, мы уже третий месяц сидим впроголодь, деньги как всегда уходят на лекарства. Я благодарна «МГ» и всем, кто помог с продуктами, это хорошая помощь для нас. Я желаю в новом году всем казахстанцам здоровья, чтобы никто и никогда не познал этой страшной болезни как у меня, — со слезами на глазах сказала Виктория на автовокзале.
И вот спустя пару часов Виктория прислала фотоотчет в редакцию «МГ», как довольные дети стоят у елки в обнимку с подарками.
Продуктовой корзине обрадовалась семья Есляма Айтмабетова
. Отец-одиночка воспитывает четверых детей один. Несмотря на постоянную нехватку денег, в этом году Есляму удалось взять небольшой домик
в ипотеку по программе «Баспана хит». Деда Мороза и Снегурочку встретили в новом доме дети и бабушка, глава семейства был на работе. Дети обрадовались подаркам, старшие торопились вернуться на дистанционное обучение у них как раз шли занятия, а младшие с интересом заглядывали в пакеты со сладостями.
Как бы не было грустно, но в семье уже совсем не ждут маму, бывшая жена Есляма не только не навещает детей, но и не платит алименты.
Как только Еслям вернулся с работы, он позвонил в редакцию со словами благодарности за помощь. Также мужчина поделился, что он начал откладывать деньги на лечение 6-летней дочери Эмилии. У нее задержка развития речи.
Также не удалось застать дома главу еще одного семейства, отца-одиночку Василия Захватова.
Вдовец уже восьмой год воспитывает самостоятельно сына и двоих дочерей. Его дети днем находятся под присмотром крестной мамы Елены, которая встретила гостей у себя дома. Дети спели с Дедом Морозом песенку «В лесу родилась елочка», поблагодарили за подарки и пожелали всем здоровья.
С радушием встретила своих гостей в Зачаганске многодетная семья, где в прошлом году родились девочки-тройняшки
. Малышкам в апреле им исполнится по два годика. Мама девочек Дина Хамзина призналась, что с нетерпением ждет очереди в детский сад. Несмотря на то, что в семье семеро детей, она успела нажарить беляши и угостить ими гостей.
— Мы так рады, что вы не забываете о нашей семье. Желаем всем в новом году здоровья, радости и всего самого наилучшего, — поблагодарила Дина.
Не осталась без внимания девочка с особыми потребностями из семьи погорельцев. Когда-то после пожара им всей семьей пришлось жить в машине
. Мама девочки Ольга Полякова рассказала, что они до сих пор не восстановили полностью дом, ведь на это нужны немалые деньги.
— Живем очень скромно. Нам приятно, что вы помните про нас, — отметила Ольга Полякова и поздравила всех казахстанцев с наступающим Новым годом.
Дед Мороз и Снегурочка не забыли и об Анастасии Бузгон. Она инвалид
детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. Ее мама Любовь Киркина изо всех сил старается сделать так, чтобы ее дочь росла как обычные дети. Каждые полгода редакция «МГ» объявляет сбор денег на лечение
и реабилитацию Насти в Самаре.
Гостей Настя встретила скромно, с милой улыбкой на лице, робко сказала: «Спасибо, за подарок!»
О 31-летней Светлане Ивановой
журналисты «МГ» узнали из публикации в социальной сети. Девушка на своей странице опубликовала фото трехметрового Деда Мороза, которого она слепила со своими племянниками во дворе своего дома в январе 2020 года. Как оказалась, такие старания девушка приложила для того, чтобы создать новогоднюю сказку для детей и чтобы они почаще были на свежем воздухе. Она воспитывает своих четверых брошенных племянников. Мама детей ведет ведет асоциальный образ жизни.
— Я без ума от своих племяшек, хотела официально оформить опекунство, но закон против меня, нужно свое жилье и официальная работа. Поэтому периодически «выбиваю» от родной мамы доверенность на детей, они ведь у меня спортсмены, часто уезжают на соревнования в другие города, — рассказала Светлана Иванова.
Журналисты задали нескромный вопрос Светлане, как же она устроит свою личную жизнь, ведь она, по сути, уже многодетная.
— Я об этом не думаю, некогда. Главное — из детей вырастить хороших и достойных людей, — сказала девушка.
Дед Мороз и Снегурочка приехали раньше оговоренного времени, так что пришлось подождать детей, когда они вернутся из школы. В это самая маленькая, 4-летняя Валерия, то и дело выглядывала гостей в окно. Позже вышла в нарядном платье за подарком во двор, но рассказать стихотворение Деду Морозу постеснялась.
v8zT6RDjfTQ
Позже Светлана прислала видеопоздравление от детей, как они на фоне зеленой красавицы рассказывают новогодние стихи.
В уходящем году история многодетной семьи из Уральска потрясла казахстанцев. В семье Хайрашевых у матери семерых детей обнаружили рак и она скоропостижно скончалась
. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности. Однако, по словам главы семьи Ержигита Хайрашева, они никогда ни у кого не просили помощи. Но когда не стало жены, ему пришлось жить по-другому, без поддержки любимой. После этой трагедии неравнодушные казахстанцы купили
семье дом.
В день поздравлений многодетная семья с восторгом встретила гостей в новом доме, ребята очень обрадовалась сладким подаркам. Самый старший Эльбрус с удовольствием рассказал Деду Морозу стихотворение о новогоднем празднике.
— Спасибо землякам за доброе и чуткое отношение к нашей семье. Желаем всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия! — поблагодарил отец семейства Ержигит Хайрашев. — Дети ждали вас!
Еще бы такой колоритный Дед Мороз их посетил.
Екатерина Скворцова с мужем воспитывают шестерых детей.
Раньше семья жила в плохо отапливаемом доме в отдаленном дачном обществе,
но после выхода публикации неизвестная женщина
подарила семье трехкомнатный дом в селе Подстепное Теректинского района.
Навстречу с Дедом Морозом и Снегурочкой прибежали еще трое соседских детей. Они с удовольствием рассказывали гостям стихотворения. Обстановка напоминала новогоднюю елку в детском саду. Кроме сладких подарков от Деда Мороза, семье были вручены продуктовые корзины от спонсоров благотворительной акции.
Без внимания не осталась и семья Виктории Хусаиновой, муж которой погиб в септике,
спасая ребенка. Дети основательно подготовились к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, надели нарядные костюмы и выучили стихи. Марат, Игнат и Егор с удовольствием рассказали сказочным персонажам о своих приключениях и показали елку, которую наряжали все вместе. Дети пообещали хорошо себя вести, слушать маму и с нетерпением ждать следующей встречи с любимыми героями.
Большая и дружная семья Вероники Заики
тоже подготовилась к долгожданной встрече. В прошлом году женщина в отчаянии говорила, что уйдет жить в лес с детьми, но сейчас дела у семьи обстоят лучше. Поздравлять пятерых детей из этой семьи стало доброй традицией для нас. Кроме сладких подарков, они получили продуктовую корзину, в которую были включены необходимые продукты.
По словам Вероники, дети с раннего утра ждали гостей и даже пришли пораньше из школы.
— С утра детей вызвали в школу, сказали, что хотят поздравить. Но они очень торопились домой и ждали вас. Спасибо, что не оставили нас без внимания, — поделилась впечатлениями Вероника.
Наши читатели наверняка помнят девочку Балаусу
из многодетной семьи Утегеновых из поселка Круглоозерное. На ее лечение мы регулярно объявляем сбор. Девочка страдает редким заболеванием целиакия и нуждается в постоянной реабилитации в городе Самара. Мать Балаусы Ботагоз не раз благодарила казахстанцев за оказанную помощь. Помимо девочки, в семье растут еще семь детей, которые были очень рады увидеть у себя в гостях Деда Мороза со Снегурочкой.
— Выражаю огромную благодарность всем, кто помогает нам и оказывает поддержку в сложный для нас период. Мир не без добрых людей, в этом я убедилась сама, и не раз. Желаю всем казахстанцам здоровья, мира и благополучия, — со слезами на глазах отметила Ботагоз Утегенова.
На лечение 13-летнего Султана
мы дважды объявляли сбор, и в обоих случаях казахстанцы смогли собрать необходимую сумму в срок. Мальчик страдает ДЦП и микроцефалией, не умеет ходить и разговаривать. Мама Султана Алтынай растит сына одна, живет на съемной квартире и делает все возможное для того, чтобы ее сын своевременно мог получить лечение. Мать с сыном также навестили Дед Мороз со Снегурочкой и оказали помощь в виде сладостей и продуктовой корзины, которую предоставили спонсоры.
— Мы с сыном очень благодарны вам за помощь. Этих продуктов нам хватит надолго, — говорит Алтынай.
Пять лет назад малышка Раяна
была на грани жизни и смерти. Родители искали для нее донора, девочке требовалась пересадка печени, диагноз был неутешительный — билиарный цирроз печени. Кроме этого, малышка перенесла операцию на сердце, у нее был порок. После оперативного вмешательства операция по пересадке печени не потребовалось.
Сейчас Раяне уже пять лет, она посещает детский сад и ничем не отличается от своих сверстников. Чтобы встретить Деда Мороза со Снегурочкой, девочка пораньше ушла из садика и с нетерпением ждала гостей. Гостей Раяна порадовала стихами и песенками, а взамен получила сладкий подарок. Семье также отвезли продуктовую корзину.
Восьмилетняя Даяна
так удивилась гостям, что долго не могла оторвать взгляд от сказочных персонажей. На ее лечение мы также объявляли сбор. Даяна за год значительно подросла и искренне обрадовалась сладкому подарку. Мама девочки Ульяна говорит, что из-за карантина им пришлось пропустить несколько курсов реабилитации, что значительно сказалось на самочувствии Даяны. Но женщина не отчаивается и говорит, что они обязательно продолжат лечение в следующем году.
Несколько дней назад к нам обратилась жительница города Алия. Она воспитывает 12-летнюю дочь, которая страдает тяжелым заболеванием. В связи с карантином женщина не могла отвезти дочь на праздничные мероприятия и обратилась к нам с просьбой прийти и поздравить Оксану. Действительно, девочка очень ждала Деда Мороза и мы не могли ей отказать. Сказочные персонажи пришли в гости к Оксане, поздравили ее и вручили сладкий подарок, а в глазах девочки виднелась искренняя радость и вера в чудеса.
Новогодние подарки и продукты нам помогли собрать известные компании нашей области, сотрудничающие с газетой «Мой ГОРОД»:
- торговая марка «Ясные зори»
- ТОО «Урал-Кров-Авто плюс»
- ТД «Электрокомплект»
- ТРЦ «Галактика»
- Международный колледж цифровых технологий, архитектуры и права
- Республиканский высший технический колледж
- Уральский гуманитарно-технический колледж
- ТОО «Жайык Hyundai Motors»
- Агентство ростовых кукол @tvoi_toi
- ТОО «Золотой слон»
- Торговый комплекс «Аяжан»
- Event агентство «Довольный слон»
- таксопарк «Империя»
- праздничное агентство «Love».
Мы благодарим наших партнеров за помощь для наших маленьких героев и поздравляем с наступающим Новым годом!
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина КОБИНА
Арайлым УСЕРБАЕВА