Для недопущения вышеуказанных фактов в годовых государственных закупках администраторов бюджетных программ и их структурных учреждений возникает необходимость организации централизованных закупок через администраторов бюджетов. По поручению акима области, теперь управления образования, спорта, природных ресурсов и регулирования природопользования, а также управление координации занятости и социальных программ будет закупать все – от шариковой ручки до автомобильных покрышек для служебного транспорта – общими лотами, по единой цене, у одного или нескольких оптовых поставщиков на конкурсной основе, - добавила Бибигуль Ниеткалиева.

Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что такое новшество позволит избавиться от ненужных посредников и как минимум улучшить качество закупаемых товаров и услуг.

– Если будет возможность, то мы также сэкономим бюджетные ресурсы. Мы хотим сделать прозрачными госзакупки в сфере доставки продуктов, товаров и услуг. Максимально необходимо привлекать местных товаропроизводителей быть участниками этих госзакупок. Сейчас они в них не участвуют, потому что лоты слишком малы – по одной школе или больнице. Из-за увеличения конкурсной массы интерес к закупкам бюджетных организаций у местного бизнеса точно появится, – резюмировал аким области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственных закупок ЗКО Бибигуль Ниеткалиева рассказала, что эффективность использования бюджетных средств является одним из приоритетных вопросов. – Был проведен анализ проведенных государственных закупок, которые провели госучреждения и их подведомственные организации. В итоге были выявлены факты, когда организации закупали один и тот же товар, либо одну и ту же услугу по разным ценам. Например, при закупе канцелярских товаров цены разнятся в 5-7 раз. Кроме этого, выявлены такие факты, когда под разными наименованиями закупались одни и те же услуги. Например, услуга по уборке территории школы, услуга по медицинскому осмотру персонала. Две школы с одинаковой проектной мощностью, однако цены на дезинфекционные, дезинсекционные услуги были разные, в первой школе - 94 160 тенге, во второй - 19 260 тенге, - рассказала Бибигуль Ниеткалиева. Кроме этого, руководитель управления госзакупок ЗКО отметила, что учреждения, оказывающие одни и те же услуги, за счет бюджетных средств должны делать закупать необходимые товары по одинаковой цене.