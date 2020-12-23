22 декабря прошло заседание под председательством акима ЗКО Гали Искалиева, на котором присутствовали представители банков, директор палаты предпринимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов, директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по ЗКО Асет Тлемисов. На заседании обсудили реализацию программы "Экономика простых вещей". - В настоящее время реализуются программы, которые направлены на поддержку бизнеса. Мы также встречались в прошлом году и тогда я просил наши финансовые институты активно работать. Теперь мы прослушаем итоги этого года, хотелось бы услышать, какие проблемы есть при реализации госпрограмм, - отметил Гали Искалиев. Первым выступил директор палаты предпринимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов. Он отметил что с прошлого года реализуется программа льготного кредитования, где окончательная ставка по кредитам для предпринимателей составляет 6%, при этом сумма кредита не ограничена. - На сегодняшний день было одобрено 220 проектов на сумму 24,5 миллиарда тенге, из них Агрокредитной корпорацией одобрено 193 проекта на сумму 6,5 миллиарда тенге и банками второго уровня - 27 проектов на сумму 18 миллиардов тенге. Для примера можно привести такие проекты, как модернизация производственного комплекса по переработке стекла на сумму 510 миллионов тенге, производство панельных радиаторов на сумму 1,9 миллиарда тенге, приобретение магнитного-резонансного томографа на сумму 860 миллионов тенге, - отметил Бакдаулет Ибраимов. - Наибольшую долю в проектах занимает сфера АПК. Прокредитовано 199 проектов на сумму 9,1 миллиарда тенге. Между тем, директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по ЗКО" Асет Тлемисов пояснил что ими был проведен анализ по итогам реализации госпрорамм. - На 1 декабря фондом было поддержано в ЗКО 3,2 тысячи проектов на общую сумму кредитов 288 миллионов тенге. С 2010 года реализуется проект частичного гарантирования. По количеству проектов по сравнению с 2019 годом прирост составил 156%, - рассказал Асет Тлемисов.