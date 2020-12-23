23 декабря в специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор 18-летнему студенту медицинского колледжа Назару Сапаргалиеву. Юноша был признан виновным по статье 99 УК РК "Убийство" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Кроме этого, суд обязал Назара Сапаргалиева выплатить моральную компенсацию супруге погибшего в размере 10 млн тенге. Из материалов дела следует, что трагедия произошла 13 апреля в селе Камысты Жанибекского района. Назар Сапаргалиев со своим другом Рахымгалиевым прогуливались по поселку и встретили двоих односельчан старшего возраста Жумабаева и Уалиева, которые начали требовать купить им пива. Получив отказ, они побили их и пригрозили в следующий раз переломать ноги. – Назар Сапаргалиев рассказал о случившемся старшим друзьям и на следующий день пошел вместе с ними разбираться. Встреча состоялась в сельском парке, где началась групповая драка. Назар Сапаргалиев кухонным ножом ударил Калжикова, который умер по дороге в больницу. Подсудимый вину свою не признал и заявил, что взял всю вину на себя лишь для того, чтобы получить меньший срок. Но свидетели во время судебных разбирательств прямо указали, что видели нож в руках Назара Сапаргалиева. Кроме этого, в драке были ранены еще двое мужчин, их травмы оказались легкой степени тяжести, - рассказал Бакыт Ермаханов. Кроме этого, Назар Сапаргалиев после случившегося позвонил своим друзьям и сказал, что убил человека. Супруга погибшего Айгерим Калжикова потребовала возместить моральный ущерб в размере 30 млн тенге. У погибшего остались трое дочерей, младшей из которых всего восемь месяцев. Однако, учитывая материальное положение осужденного, суд назначил возместить моральный ущерб в размере 10 млн тенге. – Жизнь человека дороже любых денег. Целая семья лишилась кормильца. Самое досадное, что Калжиков за день до этого не избивал Назаргалиева, его даже не было в тот день. Он просто пришел на встречу вместе с Жумабаевым и Уалиевым. Все участники процесса отмечали, что Калжиков был спокойным, добрым и отзывчивым человеком, - добавил судья. Мама осужденного Ажар Сапаргалиева заявила, что не верит в то, что ее сын мог совершить такое тяжелое преступление. – 15 лет - это слишком много, я не согласна с таким решением суда. Посоветуюсь с адвокатом и приму решение об апелляции. Я вообще не верю в то, что мой сын мог убить человека. Он - молодой, только начал жить, никогда ни с кем не конфликтовал, старался всегда и всем помогать. Один он не мог такое совершить, - отметила Ажар Сапаргалиева. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.