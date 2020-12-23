Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя начальника управления полиции Уральска по оперативной работе Нурлана Бисенова, в последнее время в городе участились факты мошенничества. В большинстве случаев они совершаются с использованием интернет ресурсов. На территории города зарегистрировано более 900 фактов мошенничества, около 400 из которых - интернет-мошенничества. – Злоумышленники звонят нашим гражданам и представляются сотрудниками службы безопасности. Они сообщают, что на их счет кто-то пытается совершить атаку и срочно необходимо создать и перевести средства на резервный счет. Получив коды, реквизиты и пароли перечисляют деньги на другие счета. Деньги перенаправляются на международные счета, что еще раз доказывает, что злоумышленники находятся не на территории Казахстана. В день нам поступают 4-5 таких вызовов. Кроме этого, мошенники часто пользуются популярными сайтами объявлений. Они под предлогом покупки товара просят скинуть банковские реквизиты, коды и опустошают счета граждан, - рассказал Нурлан Бисенов. Так, на днях полицейским обратилась жительница города, которая сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела продать платье, выставила объявление, ей позвонили, сказали, что хотят купить товар. Для этого ее попросили пройти по ссылке, чтобы оформить доставку. Ничего не подозревающая женщина, передала все реквизиты, выполнила указания мошенников и в итоге осталась без своих сбережений. – Кроме этого, на нее оформили несколько кредитов. Еще раз хочу предупредить наших горожан, чтобы не поддавались на уловки мошенников, не передавали личные данные и реквизиты третьим лицам. Сотрудники банков не звонят. Ближе к праздникам мошенники активизировались. Для того, чтобы раскрыть такие преступления мы создали специальную группу, которая часто выезжает на командировки в другие города. Нам удалось раскрыть около 200 преступлений, это очень сложная, долгая и кропотливая работа, - добавил Нурлан Бисенов.