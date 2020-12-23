Как рассказала директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова, пациентка находится на 19 неделе беременности. - Это уже пятая беременность. При транспортировке медики использовали специальную капсулу. Сейчас ее состояние уже намного лучше, оценивается как средней степени тяжести. Дышит самостоятельно, получает необходимое лечение. Плод сохранен. Диагноз - коронавирусная инфекция, - отметила Надия Ахметова. Стоит отметить, санавиации пришлось преодолеть путь в 600 километров.