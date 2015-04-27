В Алматы горел ТЦ «Адем» (видео)

Пожар в торговом центре «Адем» потушили, сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента по ЧС Айнуру Дуйсен. Фото с сайта zakon.kz «Пожар ликвидирован в 11.50, жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 25 тысяч квадратных метров», — сказала Дуйсен. Полностью выгорел один павильон, однако пожарные сумели не дать огню перекинуться на соседний корпус крытого рынка, сообщает zakon.kz. Перед зданием скопилось большое количество людей — владельцы сгоревшего товара и арендаторы уцелевших корпусов. Они требуют пустить их внутрь торгового центра и верну