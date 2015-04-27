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В Алматы горел ТЦ «Адем» (видео)

Пожар в торговом центре «Адем» потушили, сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента по ЧС Айнуру Дуйсен. Фото с сайта zakon.kz «Пожар ликвидирован в 11.50, жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 25 тысяч квадратных метров», — сказала Дуйсен. Полностью выгорел один павильон, однако пожарные сумели не дать огню перекинуться на соседний корпус крытого рынка, сообщает zakon.kz. Перед зданием скопилось большое количество людей — владельцы сгоревшего товара и арендаторы уцелевших корпусов. Они требуют пустить их внутрь торгового центра и верну
Marat
В Алматы горел ТЦ «Адем» (видео)
Пожар в торговом центре «Адем» потушили, сообщает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента по ЧС Айнуру Дуйсен.
Фото с сайта zakon.kz
Фото с сайта zakon.kz
 Фото с сайта zakon.kz «Пожар ликвидирован в 11.50, жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 25 тысяч квадратных метров», — сказала Дуйсен. Полностью выгорел один павильон, однако пожарные сумели не дать огню перекинуться на соседний корпус крытого рынка, сообщает zakon.kz. Перед зданием скопилось большое количество людей — владельцы сгоревшего товара и арендаторы уцелевших корпусов. Они требуют пустить их внутрь торгового центра и вернуть уцелевший товар.
Фото с сайта zakon.kz
Фото с сайта zakon.kz
 Фото с сайта zakon.kz Напомним, в воскресенье вечером загорелся ТЦ «Адем». Сообщение о пожаре поступило в 22.24. Очень много факторов осложнили процесс ликвидации ЧП — это и позднее сообщение о пожаре, нерабочее состояние автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, взрывавшиеся газовые баллоны, отсутствие воды в сетях наружного противопожарного водоснабжения, отделка внутреннего помещения горючим материалом, которые при горении выделяет ядовитые газы и т.д. По данным тепловизоров, температура внутри помещения достигала 270 градусов. Локализовали возгорание к 6.35 часам 27 апреля. Полной ликвидации еще нет. Выяснилось, что торговый центр работал с нарушениями пожарной безопасности. По данным ДЧС, пострадавших в результате возгорания не обнаружено.

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