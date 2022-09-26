В Алматы горит Кок-Жайлау. Привлечён вертолёт
По предварительным данным, горит сухостой.
Кадр с системы видеомониторинга
По данным пресс-службы ДЧС Алматы, сухая трава горит на склоне в урочище Кок-Жайлау на высоте 1 720 метров.
- По повышенному рангу задействованы силы и средства ДЧС Алматы, национального парка Иле-Алатау , АО «Казаваилесохрана», - говорится в сообщении.
Также задействован борт АО «Казаваспас».
Так как подъездных путей нет, спасатели поднимаются в пешем порядке.
Накануне служба 112 предупреждала алматинцев, что сохраняется высокая пожарная опасности. Сегодня, 26 сентября, в Алматы воздух прогреется до +30 тепла.
Пожар ликвидировали.
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