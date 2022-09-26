- По повышенному рангу задействованы силы и средства ДЧС Алматы, национального парка Иле-Алатау , АО «Казаваилесохрана», - говорится в сообщении.

Кадр с системы видеомониторинга По данным пресс-службы ДЧС Алматы, сухая трава горит на склоне в урочище Кок-Жайлау на высоте 1 720 метров.Также задействован борт АО «Казаваспас».

Так как подъездных путей нет, спасатели поднимаются в пешем порядке.

Накануне служба 112 предупреждала алматинцев, что сохраняется высокая пожарная опасности. Сегодня, 26 сентября, в Алматы воздух прогреется до +30 тепла.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.