Задержаны пятеро подозреваемых. В Алматы оцепили здание суда Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.
- В Алматы избили подполковника полиции из управления собственной безопасности. Дело завели по статье «Хулиганство», часть вторая, это уже тяжкое преступление. Найти нападавших - дело чести для МВД, - написал журналист.
Информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы. Факт зарегистрирован по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство». Задержаны пятеро подозреваемых, они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Другие подробности не сообщаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.