Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в результате падения из окна квартиры на 18-м этаже скончался подросток 2007 года рождения. Данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК - Доведение до самоубийства. Назначена экспертиза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.