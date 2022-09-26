Площадь горения ещё устанавливается. В Алматы горит Кок-Жайлау. Привлечён вертолёт Кадр с системы видеомониторинга Напомним, сухая трава горела на склоне в урочище Кок-Жайлау на высоте 1 720 метров. Так как подъездных путей нет, спасатели поднимались в пешем порядке. Был задействован вертолёт. В 13:28 пожар удалось ликвидировать.
- Площадь устанавливается. В тушении были задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, вертолёт, шесть человек АО «Казавиалесохрана», 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского  парка, - рассказали в пресс-службе ДЧС мегаполиса.
Лесники сообщали, что возгорание началось в ущелье «Просвещенец». Накануне служба 112 предупреждала алматинцев, что сохраняется высокая пожарная опасности. Сегодня, 26 сентября, в Алматы воздух прогреется до +30 тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  