Фото с сайта cryptocurrency.tech 16 февраля состоится “Криптоконференция” в залах отеля Rixos Almaty. Официальным языком конференции станет русский. По словам представителя конференции Ирины ШИРШИКОВОЙ, мировая капитализация криптовалют на конец прошлого года составила $673 млрд. Как считают эксперты причин прекращения положительной динамики нет. Некоторые из них предрекают рост их рыночной стоимости до $5 трлн. -На данный момент в Казахстане, как и в России, правовой статус криптовалют пока не определен, однако блокчейн-технологии и цифровые деньги вызывают все больший интерес как у инвесторов, так и у крипто-энтузиастов. В прошлом году в Казахстане было проведено первое ICO, собравшее $311 тыс., создана Ассоциация блокчейна и криптовалют, и даже были предприняты попытки создания казахстанской “национальной” криптовалюты, - пояснила Ирины ШИРШИКОВА. Стоит отметить, что февральской “Криптоконференции” в Алма-Ате выступят более 20 авторитетных спикеров в области криптоиндустрии, майнинга и ICO. -Выступления пройдут в двух залах. В главном зале спикеры расскажут о возможностях применения блокчейн-технологии и будущем криптовалют в Казахстане, а топ-менеджеры компаний, собравшиеся на ICO миллионы долларов, поделятся тонкостями привлечения инвестиций, - отметила Ирина ШИРШИКОВА. Кроме того, свое участие в конференции уже подтвердили Зарина Кажмаганбетова (KPMG Kazakhstan), Александр Бородич (CEO Universa, ICO привлекло $28,5 млн.), Михаил Сергеев (Kickico, проект собрал на ICO $20,9 млн.), Алексей Беляков (MagGold), Михаил Чобанян (основатель Kuna Bitcoin Agency и сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine), Игорь Матюхин (CEO Esonics), Малик Мурзашев (основатель ICO-проекта Ice Rock Mining) и другие. Между тем, в рамках конференции посетители также смогут посетить блокчейн-выставку партнеров мероприятия. Инициатором и организатором мероприятия выступила компания CryptoEvent, которая знакома криптосообществу по “Криптоконференции” в московском “Сколково”. Мероприятие прошло в ноябре прошлого года и собрало под крышей технопарка почти 2000 человек. Помимо конференции в Алма-Ате, в феврале этого года компания планирует провести подобное мероприятие в Минске, а в марте - организовать “Криптовыставку” в Москве, которая должна стать не только самой крупной в России, но и в Европе. Приобрести билеты на “Криптоконференцию” можно на официальном сайте мероприятия: http://cryptoconf.su/almaty