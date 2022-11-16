В Алматы совершена пятая часть всех уголовных правонарушений в Казахстане в 2022 году

Об этом сказал президент Казахстана встрече с общественностью мегаполиса. Основная часть этих преступлений приходится на кражи и мошенничество. Поэтому президент поручил до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. - Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением,