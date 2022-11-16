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Социум

В Алматы совершена пятая часть всех уголовных правонарушений в Казахстане в 2022 году

Об этом сказал президент Казахстана встрече с общественностью мегаполиса. Основная часть этих преступлений приходится на кражи и мошенничество. Поэтому президент поручил до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. - Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением,
Дана Рахметова
В Алматы совершена пятая часть всех уголовных правонарушений в Казахстане в 2022 году
Об этом сказал президент Казахстана встрече с общественностью мегаполиса.
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Основная часть этих преступлений приходится на кражи и мошенничество. Поэтому президент поручил до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка.
- Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также президент сказал о необходимости установить ещё порядка 20 тысяч камер видеонаблюдения и рассмотреть возможность интеграции частных систем видеонаблюдения (при согласии собственника) в единый диспетчерский пункт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы преступление Освещение

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