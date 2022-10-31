В Алматы ссора парня и девушки переросла в массовую драку

Участников потасовки задержали. Изображение c сайта Pixabay Видео появилось в социальных сетях. Драка произошла рядом с ЖК «Алтын булак». На кадрах можно насчитать 12 участников потасовки. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что инцидент произошёл в 9 утра 30 октября. - Участники драки задержаны. По предварительным данным, конфликт произошёл между знакомыми молодыми людьми. Причина – ссора одного из юношей со своей девушкой, - информировали в ведомстве. Досудебное расследование ведётся по статье 293 УК РК (хулиганство). Массовая драка произошла возле ТРЦ в Алматы Мы дорожим ка