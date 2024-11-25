В Алматы в преддверии зимы проведут масштабную уборку

В Алматы в преддверии зимы с 25 по 30 ноября проведут масштабную уборку.

В рамках общереспубликанской программы «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом» будет проведена масштабная уборка улично-дорожной сети, общедоступных мест, русел рек, уличных урн и арычной сети, а также завершатся работы по среднему ремонту дорог и асфальтированию участков, где проводилось строительство инженерных сетей, рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

В рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершат подготовку города к холоду и снегопадам. На зимний период для обслуживания города будет задействована 841 единица техники и 1 400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП «Алматы тазалық» пополнился 32 современными машинами. Санитарная очистка охватывает 2 318 улиц общей площадью 25,1 млн м² и протяженностью 2 777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 10 подрядных организаций.

Особое внимание будет уделено очистке арычной сети города протяженностью 1 525 км. Ежедневно до 80 единиц техники и 320 рабочих вывозят из арычной сети около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика и листьев.

ТОО «Eco Almaty» будут проведены работы по очистке русел рек Большая Алматинка на участке от пр. аль-Фараби до ул. Сатпаева, р. Есентай на участке от пр. аль-Фараби до ул. Шевченко, а также БАК имени Д. Кунаева в черте города Алматы протяженностью 19,2 км. Работники предприятия очистят русла рек от ила, мусора и скосят травяной покров.

Также до 30 ноября будут завершены работы по среднему ремонту дорог на 5 участках протяженностью 3 км и асфальтированию участков, где проводилось строительство инженерных сетей.

В этом году средним ремонтом дорог охвачено 255 улиц протяженностью 223,4 км. Также по поручению акима города было реконструировано 20 км теплосетей на 22 объектах, на 18 из них работы по благоустройству полностью завершены, на оставшихся 4 завершение будет проведено в рамках Недели чистоты до 30 ноября.

Кроме того, на сегодня порядка 2 тыс. предпринимателей подписали паспорт благоустройства. Вручение субъектам бизнеса паспортов благоустройства осуществляется в рамках программы «Таза Қазақстан» и новых правил благоустройства города Алматы. Данные шаги являются частью стратегии по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для алматинцев и гостей города.

Всего в Алматы паспортизации подлежат более 6 тыс. объектов. Паспорт благоустройства подписывают две стороны – акимат района и предприниматель, что делает процедуру максимально прозрачной. Процесс паспортизации планируется завершить в апреле 2025 года.