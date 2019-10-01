По словам Умирзака Шукеева, это первый случай в истории, когда за столь короткое время перестроили целый город, сообщает informburo.kz

Фото с сайта Informburo.kz Во всех 17 секторах полностью завершили ремонтно-восстановительные работы. Строители, принимавшие участие в восстановлении Арыси, возвращаются домой, сообщается на сайте акимата Туркестанской области. Из более чем 8 тысяч жилых домов было повреждено 7 634. Около 500 домов оказались непригодными для проживания. В числе заново отстроенных объектов есть и три многоэтажных дома. На сегодняшний день в этих домах ведутся работы по внутренней отделке. В восстановлении города приняли участие около 3 тысяч человек. - В городе Арысь была проведена масштабная работа. Это стало большим испытанием не только для жителей области. Такого ещё не было в истории, чтобы за столь короткое время перестроили целый город. Это ещё раз доказывает единство и согласие нашего народа", – сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на аппаратном совещании в Арыси. На заседании также были заслушаны доклады о проводимой сегодня в городе работе, в том числе о строительстве дорог, подведении канализационных систем и оформлении правоустанавливающих документов. Первоначально восстановить город после взрывов боеприпасов планировали к 1 августа. Однако строители не уложились в срок из-за сложности и большого объёма работ. После этого дату завершения работ переносили несколько раз. Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибли – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации. 25 июня, из Уральска в город Арысь были отправлены три большегруза с гуманитарной помощью. Также нужно отметить, что госслужащие и полицейские ЗКО перечислили однодневный заработок в помощь пострадавшим в Арыси. ЗКО восстановили 676 домов в Арыси.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  