В Астане эксперты обсудили ключевые задачи развития Казахстана в контексте Послания Президента

В Астане на площадке аналитического центра «Taldau AI Analytics» состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители государственных органов, экспертного и научного сообщества. Участники обсудили приоритетные направления развития страны, актуальные экономические и социальные вызовы, а также задачи, стоящие перед Казахстаном.

В ходе круглого стола государственный и общественный деятель, председатель Попечительского совета аналитического центра «Taldau AI Analytics» Маулен Ашимбаев выступил перед участниками, обозначив ключевые вопросы реализации стратегических приоритетов, определенных Главой государства.

Маулен Ашимбаев отметил, что Послание Президента Касым-Жомарта Токаева определяет стратегические ориентиры нового исторического этапа развития Казахстана. Он подчеркнул, что масштабные политические реформы последних лет, принятие новой Конституции и обновление системы государственного управления создали прочную институциональную основу для дальнейшего развития. Следующая ключевая задача – наполнить эти преобразования конкретными результатами, ощутимыми для каждого гражданина.

«Послание Президента страны - важный стратегический документ. Важно, чтобы члены экспертного сообщества Taldau и представители гражданского общества активно вовлекались в предстоящий период в экспертную проработку государственной политики и выработку наиболее эффективных подходов к реализации модернизационной повестки Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

В частности, он отметил значимость концепции «народной цифровой экономики», которая должна обеспечить широкое внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта, а также открыть новые возможности для занятости, предпринимательства и повышения доходов населения.

Отдельно была подчеркнута важность программы «Народная стройка», направленной на масштабное развитие и обновление инфраструктуры – строительство и ремонт дорог, модернизацию инженерных сетей, социальных и других объектов. По словам Маулена Ашимбаева, принципиальное значение имеет не только своевременная реализация этих проектов, но и обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, в том числе посредством общественного контроля.

В завершение Маулен Ашимбаев отметил, что эффективная реализация приоритетов Послания требует консолидации усилий государственных органов, экспертного сообщества и гражданского общества.

В обсуждении также приняли участие Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев, экономисты Руслан Султанов и Аскар Кысыков, политолог, проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Индира Рыстина, финансист Расул Рысмамбетов, председатель Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Елдос Абаканов.

По итогам круглого стола участники отметили значимость экспертного сопровождения конституционной реформы и подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и продолжению профессионального диалога.