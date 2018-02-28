В Атырау 150 девушек устроили флешмоб в поддержку медстрахования

В одном из торговых центров Атырау прошел флешмоб в поддержку ОСМС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 150 студенток Атырауского медицинского колледжа и медсестры разных поликлиник города организовали танцевальный флешмоб в поддержку обязательного медицинского страхования, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Как рассказал руководитель отдела АОФ «НАО» Фонда социального медицинского страхования Алмаз КАРИМЖАНОВ, данное мероприятие было организовано с целью привлечь внимание жителей Атырауской области к работе ОСМС. - Данный флешмоб организован по инициативе об