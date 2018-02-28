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Социум

В Атырау 150 девушек устроили флешмоб в поддержку медстрахования

В одном из торговых центров Атырау прошел флешмоб в поддержку ОСМС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 150 студенток Атырауского медицинского колледжа и медсестры разных поликлиник города организовали танцевальный флешмоб в поддержку обязательного медицинского страхования, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Как рассказал руководитель отдела АОФ «НАО» Фонда социального медицинского страхования Алмаз КАРИМЖАНОВ, данное мероприятие было организовано с целью привлечь внимание жителей Атырауской области к работе ОСМС. - Данный флешмоб организован по инициативе об
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В Атырау 150 девушек устроили флешмоб в поддержку медстрахования
В одном из торговых центров Атырау прошел флешмоб в поддержку ОСМС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
150 студенток Атырауского медицинского колледжа и медсестры разных поликлиник города организовали танцевальный флешмоб в поддержку обязательного медицинского страхования, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Как рассказал руководитель отдела АОФ «НАО» Фонда социального медицинского страхования Алмаз КАРИМЖАНОВ, данное мероприятие было организовано с целью привлечь внимание жителей Атырауской области к работе ОСМС. - Данный флешмоб организован по инициативе областного управления здравоохранения, перед мероприятием для посетителей торгового центра была проведена информационно-разъяснительная работа по внедрению обязательного медицинского страхования. Мы консультировали всех желающих, объясняли, как работает система, каковы ее положительные результаты. В основном нам задавали вопросы об отчислениях, качестве и доступности медицинских услуг, - рассказал Алмаз КАРИМЖАНОВ. В ходе акции люди задавали вопросы специалистам и получали консультацию на месте.
Камилла МАЛИК Фото РСК
медицина флешмоб танец

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