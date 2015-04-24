В Атырау 195 семей получили квартиры по программе «Доступное жилье-2020»

Сегодня, 24 апреля, в микрорайоне "Нурсая" были сданы в эксплуатацию пять новых домов в рамках реализации программы "Доступное жилье-2020", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ключи от новых квартир получили 79 работников бюджетной сферы, 30 квартир получили дети-сироты, 39 квартир - социально-уязвимые слои населения, 45 квартир - молодые семьи и 2 квартиры - граждане, чье единственное место проживания было признано аварийным. Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ сердечно поздравил новоселов с этим замечательным событием, пожелал благополучия и семейного счастья. - До конца года будет с