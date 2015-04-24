Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау 195 семей получили квартиры по программе «Доступное жилье-2020»

Сегодня, 24 апреля, в микрорайоне "Нурсая" были сданы в эксплуатацию пять новых домов в рамках реализации программы "Доступное жилье-2020", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ключи от новых квартир получили 79 работников бюджетной сферы, 30 квартир получили дети-сироты, 39 квартир - социально-уязвимые слои населения, 45 квартир - молодые семьи и 2 квартиры - граждане, чье единственное место проживания было признано аварийным. Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ сердечно поздравил новоселов с этим замечательным событием, пожелал благополучия и семейного счастья. - До конца года будет с
gorod
В Атырау 195 семей получили квартиры по программе «Доступное жилье-2020»
Сегодня, 24 апреля, в микрорайоне "Нурсая" были сданы в эксплуатацию пять новых домов в рамках реализации программы "Доступное жилье-2020", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
kvartiry3
kvartiry3
 Ключи от новых квартир получили 79 работников бюджетной сферы, 30 квартир получили дети-сироты, 39 квартир - социально-уязвимые слои населения, 45 квартир - молодые семьи и 2 квартиры - граждане, чье единственное место проживания было признано аварийным. Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ сердечно поздравил новоселов с этим замечательным событием, пожелал благополучия и семейного счастья. - До конца года будет сдан 21 дом - это 1254 квартиры. В том числе 240-квартирный дом, из которых 100 квартир - для детей-сирот, а также 90-квартирный жилой по программе "Жас Отау" для молодых семей. Еще у меня есть предложение нашим бизнесменам, чтобы снести старые и на их месте строить новые дома. С одной стороны будем обновлять город, в другой стороны - будет дополнительное жилищное строительство в областном центре, - сказал аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. По словам руководства области, в микрорайоне "Нурсая" с 1 мая начнет работу новый детский сад. Также в скором времени начнется строительство еще одного детского сада на 320 мест и новой школы на 624 ученических мест. Также здесь будет построен коммунальный рынок, где будет реализовываться только лишь экологически чистые продукты питания, произведенные в Атырауской области.
kvartiry1
kvartiry1
kvartiry2
kvartiry2
квартиры

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article