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Социум

В Атырау 2-летнюю девочку вылечили от тяжелого инфекционного заболевания

Атырауские врачи вылечили девочку с микробной инфекцией желудочно-кишечного тракта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Маленькая девочка 7 октября попала в областную инфекционную больницу в "Нурсае". У ребенка наблюдались такие симптомы, как слабость, отёки, проблемы с мочеиспусканием, воспаление ног, также в области лица. Врачи оперативно выявили болезнь и начали проводить соответствующее лечение. В том числе была проведена инфузия брюшной полости ребенка. Однако по истечению недели лечение не дало положительных результатов, и было
Дана Рахметова
В Атырау 2-летнюю девочку вылечили от тяжелого инфекционного заболевания
Атырауские врачи вылечили девочку с микробной инфекцией желудочно-кишечного тракта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Маленькая девочка 7 октября попала в областную инфекционную больницу в "Нурсае". У ребенка наблюдались такие симптомы, как слабость, отёки, проблемы с мочеиспусканием, воспаление ног, также в области лица. Врачи оперативно выявили болезнь и начали проводить соответствующее лечение. В том числе была проведена инфузия брюшной полости ребенка. Однако по истечению недели лечение не дало положительных результатов, и было принято решение направить ребенка в областную детскую больницу. - 2-летняя девочка брала амбулаторное лечение дома, но всё было тщетно, - рассказывает руководитель педиатрического отделения больницы Гульжан Ильясова. - Диагноз пациентки - это диарея, острые кратковременные боли в животе, часто сопровождающиеся рвотой, слабостью, головной болью и лихорадкой. Это очень сложная в лечении болезнь. Раньше пациентов с подобным диагнозом мы отправляли в Нур-Султан. Но на этот раз наши врачи впервые провели такого рода лечение. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует, и вернулась домой в отличном состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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