В Атырау 2-летнюю девочку вылечили от тяжелого инфекционного заболевания

Атырауские врачи вылечили девочку с микробной инфекцией желудочно-кишечного тракта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Маленькая девочка 7 октября попала в областную инфекционную больницу в "Нурсае". У ребенка наблюдались такие симптомы, как слабость, отёки, проблемы с мочеиспусканием, воспаление ног, также в области лица. Врачи оперативно выявили болезнь и начали проводить соответствующее лечение. В том числе была проведена инфузия брюшной полости ребенка. Однако по истечению недели лечение не дало положительных результатов, и было