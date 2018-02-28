В Атырау 25 килограммов весит мама троих детей, страдающая анорексией

В свои 28 лет Зухра АХМЕТОВА весит всего лишь 25 киллограммов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три года назад у жительницы с.Орлы Курмангазинского района Зухры АХМЕТОВОЙ появилась опухоль на лице. На момент болезни женщина была беременной третьим ребенком - долгожданной дочерью. После того как Зухра узнала о болезни, она сразу же поехала на консультацию в г. Астрахань. Российские врачи посоветовали девушке прервать беременность и удалить опухоль. В Атырау по результатам УЗИ оказалось, что срок беременности большой, и девушка, пожалев ребенка, не стала от него избавляться. После род