Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау 25 килограммов весит мама троих детей, страдающая анорексией

В свои 28 лет Зухра АХМЕТОВА весит всего лишь 25 киллограммов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три года назад у жительницы с.Орлы Курмангазинского района Зухры АХМЕТОВОЙ появилась опухоль на лице. На момент болезни женщина была беременной третьим ребенком - долгожданной дочерью. После того как Зухра узнала о болезни, она сразу же поехала на консультацию в г. Астрахань. Российские врачи посоветовали девушке прервать беременность и удалить опухоль. В Атырау по результатам УЗИ оказалось, что срок беременности большой, и девушка, пожалев ребенка, не стала от него избавляться. После род
gorod
В Атырау 25 килограммов весит мама троих детей, страдающая анорексией
В свои 28 лет Зухра АХМЕТОВА весит всего лишь 25 киллограммов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Три года назад у жительницы с.Орлы Курмангазинского района Зухры АХМЕТОВОЙ появилась опухоль на лице. На момент болезни женщина была беременной третьим ребенком - долгожданной дочерью. После того как Зухра узнала о болезни, она сразу же поехала на консультацию в г. Астрахань. Российские врачи посоветовали девушке прервать беременность и удалить опухоль. В Атырау по результатам УЗИ оказалось, что срок беременности большой, и девушка, пожалев ребенка, не стала от него избавляться. После родов опухоль на лице прогрессировала, Зухра начала падать в обмороки. Однажды при падении молодая женщина сильно повредила ногу, после чего опухоль появилась и на ноге. Из-за опухоли она не может ходить, сгибать и разгибать ногу. За три года болезни мама троих детей изменилась до неузнаваемости, из-за развившейся анорексии она практически не питается, все время лежит, весит всего лишь 25 килограммов. За больной супругой ухаживает муж, а также трое детей. Старший сын, которому 7 лет, следит за хозяйством в доме - убирается, присматривает за младшими братишкой и сестренкой, моет посуду. Родители Зухры живут очень далеко от села - на зимовке, разводят скот, они не могут бросить хозяйство и приехать ухаживать за дочерью. Свекровь также не может присматривать за больной снохой по состоянию здоровья. 5 марта муж Зухры хочет отвезти ее в соседнюю Астраханскую область на лечение в онкологический центр, поскольку денег на клинику из Москвы они так и не смогли собрать, для этого требовалось собрать порядка 10 миллионов. После объявленного сбора в социальных сетях  удалось накопить около 1 миллиона тенге. Однако у семьи появились препятствия: так как муж Зухры является безработным (попал под сокращение - прим. автора), банки наложили арест на все счета мужчины. Из-за этого он в настоящее время не может пересечь границу. Родные и знакомые супругов изыскивают все силы и средства, чтобы помочь снять запрет на выезд. Для этого необходимо оплатить задолженность в размере 300 тысяч тенге. - После того как в Астрахани Зухра пройдет полное обследование и получит необходимое лечение, мы намерены на собранные деньги все-таки поехать в Москву на операцию по удалению опухолей. Мы очень надеемся, что Зухру удастся спасти и вылечить, - рассказывает родственница семьи Айгерим. Все, кто неравнодушен к беде этой семьи, может присылать материальную помощь по следующим реквизитам: Номер киви кошелька : 8778 120 10 89 АТФ банк счёт: 4052554008220530 Халык банк счёт: KZ216010002009366491 Казпочта номер: KZ67563046PN00105161
Фото со странички в Instagram @help_zuhra Алия ЖАМИТОВА
лечение болезнь сбор мать троих детей

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article