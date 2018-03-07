В Атырау 770 студентов нуждаются в общежитии

Для решения вопроса нехватки мест в общежитиях на сегодня ведется работа по строительству жилья для студентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Об этом в ходе собрания актива Атырауской области рассказал глава региона Нурлан НОГАЕВ.
В настоящее время в Атырауской области в 25 колледжах области обучаются 17178 студентов. Из них 8560 по гранту государства. В десяти колледжах имеются общежития на 782 места. На получение комнат в общежитиях подали заявки 771 учащийся.
По словам акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА, вопрос нехватки жилья для студентов активно решается.
- Строится общежитие на 100 мест музыкальной академии имени Д.Нурпеисовой. В поселке Аккистау возводится новое здание технического колледжа на 320 мест, здесь же будет построено общежитие на 100 мест. Разработанна проектно-сметная документация на строительство 5 общежитий. За счет недропользователей в текущем году планируется построить два общежития, - подчеркнул Нурлан НОГАЕВ.
На средства ТШО будут возведены здания общежитий агротехнического колледжа на 150 мест, также колледжа энергетики и строительства на 100 мест.
Камилла МАЛИК