Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТРЦ "BAIZAAR" СОСО АТЫРАУ (@baizaar_mall) 20 Сен 2019 в 3:17 PDT

На своих аккаунтах в фейсбук и инстаграм сегодня, 20 сентября, администрация ТРЦ «Байзар» опубликовала заявление в котором решительным образом запретило проведение каких либо публичных акций на своей территории. - В социальных сетях распространяется призыв о проведении несанкционированного митинга активистов ДВК (запрещенного в Казахстане) на территории ТРЦ 21 сентября. Администрация «Baizaar» со своей стороны заявляет, что абсолютно не поддерживает подобные акции. Территория нашего комплекса создана для проведения досуга и отдыха горожан, мы против того, чтобы какие-либо силы использовали нашу площадку для своих нужд. Мы написали заявление в правоохранительные органы с просьбой обеспечить безопасность наших посетителей, также в эти дни будет усилена служба охраны. Вместо этого мы приглашаем вас посетить наш торговый центр для незабываемого шопинга и приятного семейного досуга, - говорится в сообщении ТРЦ «Baizaar». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.