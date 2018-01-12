Своеобразную благотворительную акцию водитель устроил в честь святой для верующих мусульман  пятницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото @atyrauoil В пятницу, 12 января, маршрутный автобус №8 с госномерами 484 FMA перевозил своих пассажиров бесплатно. По словам водителя, проезд он решил сделать бесплатным в качестве безвозмездной благотворительной помощи или садақа. Сообщение об этом мужчина распространил в социальных сетях. Отметим, что маршрут №8 начинается с пригородного поселка Ширина и завершается в мкр.Контейнерный, в стороне железнодорожного вокзала, и пользуется большим спросом у горожан. По словам жителей, это стало великодушным поступком, поскольку многим приходится ездить данным маршрутом в день по несколько раз. Свою благотворительную эстафету водитель маршрута №8 передал остальным коллегам. Отметим, что сегодня  цена за выход на линию для автобусов у самого крупного перевозчика ТОО "АйсТрансХолдинг" в Атырау составляет 3 600 тенге, для "ГАЗелей" - 2 тысячи, по неофициальным данным, эта ставка на особо популярных маршрутах  колеблется от 10 до 20 тысяч тенге. Ерлан ОМАРОВ