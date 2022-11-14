Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Атырау автобус после ДТП врезался в бетонный столб

Два человека пострадали. Фото: ДП Атырауской области Авария произошла около 15 часов 13 ноября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, водитель автобуса 1969 года рождения не уступил дорогу ВАЗ-2114, который двигался по главной. Произошло столкновение, но автобус не остановился и влетел в бетонный столб. В результате аварии пострадали водитель 1998 года рождения и пассажир ВАЗ. Полиция ведёт сбор документов. Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациям
Дана Рахметова
В Атырау автобус после ДТП врезался в бетонный столб
Два человека пострадали.
В Атырау автобус после ДТП врезался в бетонный столб
В Атырау автобус после ДТП врезался в бетонный столб
Фото: ДП Атырауской области Авария произошла около 15 часов 13 ноября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, водитель автобуса 1969 года рождения не уступил дорогу ВАЗ-2114, который двигался по главной. Произошло столкновение, но автобус не остановился и влетел в бетонный столб. В результате аварии пострадали водитель 1998 года рождения и пассажир ВАЗ. Полиция ведёт сбор документов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау ДТП автобус

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article