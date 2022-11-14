В Атырау автобус после ДТП врезался в бетонный столб

Два человека пострадали. Фото: ДП Атырауской области Авария произошла около 15 часов 13 ноября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, водитель автобуса 1969 года рождения не уступил дорогу ВАЗ-2114, который двигался по главной. Произошло столкновение, но автобус не остановился и влетел в бетонный столб. В результате аварии пострадали водитель 1998 года рождения и пассажир ВАЗ. Полиция ведёт сбор документов. Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациям