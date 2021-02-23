Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 14 февраля в 11.10 на пульт оператора 102 позвонила 77-летняя местная жительница и сообщила, что в ночью на электростолб врезалась машина, а водитель скрылся с места происшествия. - При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена владелица автомобиля ВАЗ 2114. Ею оказалась 23-летняя жительница, которая 14 февраля в 5.20 столкнулась с электростолбом и скрылась с места происшествия. В отношении автоледи составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК "Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб" и по статье 611 "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Собранные документы направлены в суд для принятия решения, - сообщили в полиции. Отметим, что с начала года на территории города зарегистрировано 10 случаев, когда машины врезались в электроопоры, из них по 4 фактам водители покинули место происшествия, не сообщив об этом в ОВД.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.