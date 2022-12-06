В Атырау автоугонщик спрятался от полицейских в мусорном баке

Но его всё равно задержали, передаёт Polisia.kz. Скриншот с видео Пятого декабря 49-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне её Nissan Almera. При помощи камер стражи порядка установили местонахождение машины и дали наводку патрульным. На перекрёстке улиц Махамбета и Сатыбалдиева правоохранители пытались остановить авто, но подозреваемый не подчинился требованиям и скрылся. Кроме того, автоугонщик выехал на встречку и совершил ДТП. А после водитель бросил машину и пытался спрятаться в мусорном баке. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали подозреваем