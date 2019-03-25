По словам рыболова-любителя Александра Соколова, за городом такого точно нет. Беззубка - это двустворчатый пресноводный моллюск. Дышит она с помощью помощью крупных пластинчатых жабр, пронизанных сетью кровеносных сосудов. По способу питания беззубка - типичный фильтратор: у нее, как и у всех моллюсков этого класса свободные концы правой и левой складок мантии смыкаются между собой оставляя сзади лишь два отверстия -сифоны, через которые беззубка всасывает воду и все взвешенные в ней вещества, а через другую трубку-сифон - выбрасывает. Питается детритом, илом и мелкими организмами, взвешенными в воде. Всё, что с водой всасывает, затем отделяет питательные для себя вещества и съедает. Беззубка участвует в процессе очищения воды в водоеме, равно как и другие моллюски и различные микроорганизмы, включая фито- и зоопланктон. Их роль в этом процессе трудно переоценить!Напомним, в Атырауской области в реке Урал с конца прошлого года массово гибнет рыба. синоптики берут еженедельные пробы воды в реках Урал, в протоках Яик и Перетаска. Внеплановый отбор проб воды производится вследствие массового мора рыбы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
