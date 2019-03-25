Иллюстративное фото из архива "МГ" Как объяснили в Министерстве образования и науки, дети с 2019 года обязаны идти в школу с шести лет. Если ребенку пять с половиной лет, родители по желанию могут отдать его в первый класс на год позже. Так же могут поступить и родители 6-летних. В семь лет ребенка в школу примут, однако он окажется старше своих одноклассников. В Управлении образования Астаны объяснили, что со следующего года предшкольная подготовка будет обязательной. Перед поступлением в школу дети в обязательном порядке должны будут пройти предшкольную подготовку в детском саду, школе или же в мини-центре. Сейчас пойти в первый класс можно без подготовки. "Мы сейчас ориентируемся, чтобы на базе школ открывать больше предшкольных классов. У нас есть школы с нулевыми классами, но их немного, только где есть такая возможность. Те, у кого трехсменка, не могут открыть. Но есть также мини-центры. Родитель сам решает, что делать. Либо ребенок остается в садике, идет в мини-центр, либо идет в нулевой класс в школе", - объяснила руководитель отдела стратегии, анализа цифровых технологий управления образования Астаны Жазира Асанова. Предшкольные, или нулевые, классы были созданы, чтобы по единой программе обучить детей цифрам и алфавиту и подготовить их к первому классу. С сентября 2020 года в нулевых классах будут применять единые учебники и единые стандарты образования, а уровень воспитателей доведут до уровня учителей начальных классов.С 10 мая прошлого года было также введено важное новшество: отменены микроучастки. Это означает, что родители могут выбирать школу независимо от адреса проживания на территории своего населенного пункта. Однако в этом случае есть риск того, что одни школы будут переполнены, а другие недоукомплектованы. "Микроучастки отменили, но территориально все равно дети должны попадать в ту школу, которая ближе всего находится. Это с точки зрения безопасности, в первую очередь. Мы рекомендуем родителям по возможности выбирать школы рядом с домом, если там есть места. Если школа переполнена и там действительно нет мест, то здесь может прийти мотивированный отказ. В связи с чем школа не может взять ребенка", - отмечает Жазира Асанова. В Управлении образования Астаны рассказали, что для этого внедряется электронная система подачи документов в школу, которая действует на базе сайта акимата. Она показывает, сколько свободных мест в школе, и если мест нет, то и попасть туда будет невозможно. Сейчас подача документов возможна онлайн и обычным способом, можно просто принести документы в школу. В будущем планируется еще больше упростить процедуру подачи заявлений в детские сады, школы - через мобильные телефоны.1) заявление от родителей или иных законных представителей ребенка; 2) копия свидетельства о рождении ребенка; 3) справка о состоянии здоровья (форма 026/у-3); 4) фотографии размером 3х4 сантиметра - 2 штуки. Прием документов от родителей или иных законных представителей будущих первоклассников производится с 1 июня по 30 августа ежегодно. Заявление рассматривается в течение трех дней.Согласно пункту 10 Типовых правил приема на обучение в организации образования, утвержденных постановлением правительства от 10 мая 2018 года, школы обязаны принимать в первый класс всех детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году независимо от уровня подготовки. Соответственно, никакие тесты сдавать не требуется, за исключением поступления в специализированные школы для одаренных детей. Туда набирают детей на конкурсной основе и согласно правилам этих организаций. "В школу принимаются дети с разным уровнем подготовки. Умения писать, читать не обязательны. Но если ребенок владеет этими навыками, приветствуется, хотя бы слоговым чтением. А моторика руки должна быть развита для обучения умению писать", - пояснили в Управлении образования Астаны. "Сейчас при приеме документов в школу при желании родителя можно провести собеседование с психологом, чтобы узнать, какие кружки ребенку посещать. Для того чтобы узнать, что бы он хотел посещать. Сейчас современные родители по всем кружкам детей распределяют. А тут после беседы психолог может дать рекомендации исходя из особенностей личности ребенка. Это все проводится в присутствии родителей", - также добавили в управлении.Родители или законные представители ребенка имеют право выбрать любую организацию образования для обучения. С выбором школы желательно определиться до завершения сроков приема документов в школах, то есть до 30 августа. Однако подбирать школу родителям желательно за полгода, а то и год до поступления. В Астане 85 общеобразовательных школ, также есть частные школы и специализированные. С полным списком школ можно ознакомиться на сайте столичного управления образования."Поэтапный переход на обновленное содержание образования по плану будет реализован в 2020 году (0+4, то есть нулевые классы войдут в уровень начального образования). Таким образом, в 2020 году будет завершен переход на 12-летнее образование. В настоящее время в действующей редакции закона "Об образовании" нулевые классы не входят в уровень начального образования. В связи с чем МОН будет вносить изменения в закон "Об образовании", - говорится в ответе управления образования.В государственной программе развития образования и науки на 2016-2019 годы в рамках внедрения трехъязычного образования составлен план поэтапного перехода школ города на преподавание предметов естественно-научного цикла на английском языке. В 2018-2019 учебном году в 20 школах города по естественно-математическому направлению проводится обучение на трех языках, в 61 школе внедряются элементы обучения по предметам физика, химия, биология, информатика.Переход на латиницу начинается с 2020 года. Он будет проходить планомерно, поэтому дети, которые собираются идти в первый класс, пока учатся по старому алфавиту. "Официально мы должны с 2020 до 2025 года пройти этот период. Сейчас действуют пилотные проекты по внедрению латиницы в школах и детских садах. Но там нет такого, что они на латинском занимаются, там только внедряются элементы, потому что учебников на латинице нет. Сейчас идет подготовительный период. До 2020 года мы должны выбрать оптимальную версию перехода организаций образования на латинский алфавит. Все пилотные проекты запущены в казахоязычных учебных заведениях. В этом году планируется также запуск пилотных проектов в русскоязычных школах. Есть поэтапный переход, по которому мы будем переходить. 