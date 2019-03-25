Место уникально своими термальными источниками. Отель с комфортом в 4 звезды имеет не очень высокие цены, 145 долларов в сутки на человека. Начинайте упаковывать чемоданы и не забудьте забронировать номер заранее – желающих побывать в этом отеле достаточно.Для постояльцев отеля посещение бассейна бесплатно. Если вы будете проживать в другом месте, а в бассейн захотите сходить на экскурсию, придется заплатить примерно 25 долларов.Этот бассейн занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый глубокий на планете. Его глубина 40 метров - это как 13 этажный дом. К тому же наполнен он термальной водой, которая специальной системой охлаждается до 32 - 34 градусов по Цельсию, поскольку из термальных источников она поступает с температурой 87 градусов.В бассейне есть несколько уровней, различные промежуточные глубины и пещеры для любителей занятием дайвинга. Для того чтобы наполнить бассейн водой необходимо 9 дней.На глубине 45 метров под бассейном есть подводным мост, для тех, кто хочет понаблюдать за происходящем в нем. Над тобой виднеется самая настоящая морская бездна, а в ней плавают русалки.