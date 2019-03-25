Скриншот с видео Масштабную аварию с возгоранием на месторождении Каламкас в Мангистауской области сняли на видео. Случайные кадры ЧП, произошедшего 24 марта, опубликованы в соцсетях. Возгорание на месторождении Каламкас, по сообщению очевидцев, началось около 4 утра. В Министерстве энергетики между тем заявили, что по факту ЧП назначены проверки в отношении АО "Мангистаумунайгаз". - 24 марта в 04.40 на месторождении Каламкас АО "Мангистаумунайгаз" произошло самовозгорание грифона на аварийной скважине №8237. Для ликвидации привлекли восемь единиц спецтехники, завезён необходимый объём средств для ликвидации возгорания. Создан штаб, составлен план работ, идёт ликвидация возгорания, – сказано в сообщении Минэнерго. Сейчас на месторождении находятся руководство вышеуказанной компании, а также глава подрядной организации "СиБу", которая занимается ликвидацией аварии. "Западное межрегиональное управление госинспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики и департамент экологии Мангистауской области проводят расследование. Также на место происшествия направлены представители центрального аппарата Министерства энергетики и "Казмунайгаза", – сказано в сообщении на сайте ведомства.начали бурить скважину №8237. Работы удалось произвести до глубины 453 метров., согласно плану работ, сделали спуск и цементирование 324 мм колонны. Во время ожидания затвердения цемента произошло интенсивное водогазопроявление. В 19.00 устье скважины было загерметизировано.утра произошёл выброс газоводяной смеси. В Минэнерго утверждают, что проявление нефти на поверхности земли по состоянию на 24 марта отсутствует. Стали известны и новые цифры: площадь разлива попутной воды вокруг аварийной скважины составляет около 1 километра, шириной – 0,5 километра. Это подтвердила видеосъёмка, которую сделали на месте геофизики. - Расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от аварийной скважины составляет 4,5 километра, то есть прямого разлива попутной воды на моря однозначно исключается. Близлежащие населённые пункты от месторождения Каламкас находятся на расстояние более 70 километров. По результатом проверки будет рассчитываться причинённый окружающей среде ущерб, – заключили в пресс-службе Минэнерго. V9Gj0VOuunw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.