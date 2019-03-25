Сегодня, 25 марта, нашелся Владимир Недостоев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Владимир Недостоев Как рассказала супруга Владимира Недостоева Наталья, ее муж вернулся домой сегодня. - Я благодарна всем, кто помог в поиске моего супруга. Он нашелся здоровый и невредимый. Всем огромное спасибо. А от остальных комментариев я воздержусь, - сказала женщина. Напомним, 15 марта Владимир Недостоев без вести пропал в Уральске.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.