22-24 марта в городе Аксай на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Карачаганак» проходил открытый районный чемпионат по таэквондо (WTF) среди юношей и девушек, в котором принимали участие 13 команд из Уральска, Атырау, Хромтау, Аксая и Бурлинского района. В их числе такие спортивные клубы, как «Қайрат», «Номад», «Кобра», «Мустафа-Орал», «Ақжайық», «Сұңқар», «Спортик» и другие. Всего в чемпионате приняли участие 165 спортсменов. Среди участников были как новички, так и обладатели определённых титулов и званий. С поздравлениями и пожеланиями на церемонии открытия выступил президент федерации таэквондо Западно-Казахстанской области Расул Каменов. Во второй части чемпионата кадеты вновь встретились на даяне в командном состязании «стенка на стенку» по так называемой формуле ТК5. К слову, подобное никогда ранее не проводилось на турнирах по таэквондо в Бурлинском районе. «Стенка на стенку» стала самой зрелищной частью турнира. Первое место завоевала сборная команд Западно-Казахстанской области. На втором месте - спортсмены из города Атырау. Команда из Хромтау стала третьей. Лидером по количеству золотых медалей стал Бурлинский район. В тройку лидеров также вошли команды Атырауской области и спортивного клуба «Кобра» из города Уральск.