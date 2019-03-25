Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором отметил, что в области есть проблемы с бродячими животными. – После Астаны особенно заметно, что в Уральске много бродячих собак и кошек, и это стало большой проблемой города. Это опасно для людей, это портит вид города, уничтожение животных негуманно и так далее. Примерно месяц назад у акима области был на приёме Андрей Радченко, который добровольно вместе с другими неравнодушными людьми содержит приют с десятками собак на арендованной территории. Владелец участка требует освободить территорию, и надо срочно найти другую территорию для приюта, - отметил Гали Искалиев. Стоит отметить, что аким области поручил найти системное решение проблемы бродячих животных. В этой связи, по словам Гали Искалиева, акиматом подготовлена бизнес-модель проекта ГЧП. – Снижение количества бродячих животных будет идти через массовую стерилизацию и кастрацию бродячих животных без их умерщвления. Акимат вернёт инвестиции в строительство приюта и будет оплачивать ветеринарные услуги. Открытым остается вопрос - кто будет заниматься отловом и доставкой животных в приют. Сейчас эта функция у государственной компании “Вет сервис”, и я готов отдать эту функцию на рынок на условиях ГЧП на 3-10 лет. Частному предпринимателю нужно будет купить спецтехнику, оборудование. Инвестиции акимат вернет и будет оплачивать услуги. Сразу скажу, что это не высокомаржинальный бизнес, и нужны будут предприниматели, которые смогут эту функцию выполнять без расчета на большую прибыль. Как только найду хотя бы два желающих, приглашу для обсуждения деталей проекта, - сообщил заместитель акима. Желающих сотрудничать с областным акиматом бизнесменов Гали Искалиев попросил написать контакты на его электронный адресМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.