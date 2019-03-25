Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это каким же надо быть стрелком, чтобы одновременно, не дав никакого шанса убежать, пристрелить сразу 3-х собак? Сегодня собаки, а завтра... кто знает? - вопрошал Ерлан. – В классе 4-м, когда учился в школе №17, во время урока, я увидел с окна, как бесконечно долго стреляли в одну и ту же собаку. Она не хотела умирать. Это было для меня шоком… С тех пор я против насилия над кем бы то ни было. Я не хочу, чтобы другой ребенок пережил то, что пришлось мне. Стрелять, наверное, нужно. Но и не в ущерб психике, - написал Ерлан Кумискалиев. Ерлан Кумискалиев обратился через соцсеть к акиму Индерского района Мейриму Калауи, дабы тот принял меры. - И вот общественник поделился новой публикацией, в которой с радостью сообщил: «Со мной связался глава Индерского района по поводу моего поста об истреблении бездомных собак варварским методом. Звонок Мейрим Жоламановича Калауи, акима Индерского района Атырауской области был очень значимым для меня. Недоработка и упущение исполнителей, были признаны и принесены извинения, - написал Ерлан на своей страничке. Он также отметил, что Мейрим Калауи рассказал о действиях, направленных на минимализацию страданий животных. Аким Индерского района дал слово, что такого случая больше не повторится на территории района, которым он руководит. - Похвально, что власть поворачивается в сторону социальной жизни населения, - добавил общественник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.