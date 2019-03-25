Известный общественник, создатель объединения «Атырау. Маленькая страна», занимающееся с помощью породистых собак  лечением детей, в том числе страдающих ДЦП, Ерлан Кумискалиев, опубликовал на своей страничке в Facebook пост о том, что  в  Индере, в самом районом центре, ведется отстрел собак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это каким же надо быть стрелком, чтобы одновременно, не дав никакого шанса убежать, пристрелить сразу 3-х собак? Сегодня собаки, а завтра... кто знает? - вопрошал  Ерлан. – В классе 4-м, когда учился в школе №17, во время урока, я увидел с окна, как бесконечно долго стреляли в одну и ту же собаку. Она не хотела умирать. Это было для меня шоком…  С тех пор  я против насилия над кем бы то ни было. Я не хочу, чтобы другой ребенок  пережил то, что  пришлось мне.  Стрелять, наверное, нужно. Но и не в ущерб психике, - написал Ерлан Кумискалиев. Ерлан Кумискалиев обратился через соцсеть к акиму Индерского района Мейриму Калауи, дабы тот принял меры. - И вот общественник поделился новой публикацией, в которой с радостью сообщил:  «Со мной связался глава Индерского района по поводу моего поста об истреблении бездомных собак варварским методом. Звонок Мейрим Жоламановича Калауи, акима Индерского района  Атырауской области был очень значимым для меня. Недоработка и упущение исполнителей, были признаны и принесены извинения, - написал Ерлан на своей страничке. Он также отметил, что Мейрим Калауи  рассказал о действиях, направленных на минимализацию страданий животных. Аким Индерского района дал слово, что такого случая больше не повторится на территории района, которым он руководит. - Похвально, что власть поворачивается в сторону социальной жизни населения, - добавил общественник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА