Не завышайте планку сразу. Начните с утренней зарядке, прогулок по парку, подьему по лестнице, а не лифтом. Возьмите за правило проходить не меньше 10 тысяч шагов в день. Избегайте перенапряжения. Пусть ваши занятия будут не интенсивными, но продолжительными, примерно час. А после можно и в фитнес центр.Говорят, для похудения больше нужны кардиотренировки, чем силовые. На самом деле одно без другого не работает. Также, ошибочно считать, что силовые тренировки – это для мужчин, а для женщин – аэробика. На самом деле мужчинам часто не хватает двигательной активности, а женщинам мышечной массы. Так что обязательно совмещайте силовые и кардио тренировки.Особенно первое время берегите опорно – двигательный аппарат, коленные суставы, которые с возрастом ослабевают, а нагрузка на них, с учетом увеличения веса, увеличивается. Постарайтесь ограничить высокие прыжки и резкие выпады. С осторожностью делайте упражнения на гибкость в пояснице. Перед началом любых занятий проконсультируйтесь у врача.Рассмотрите разные виды фитнеса и выберете, что подходит для вас. Занятия на тренажерах позволяет выбрать индивидуальный режим нагрузок, контролировать физические показатели. Но монотонные движения скучны и быстро надоедают. Бег на улице обогащает клетки кислородом, повышает эффект жиросжигания, снимает стресс, поднимает настроение. При этом большая нагрузка на ноги противопоказана при ожирении, варикозе и ортопедических нарушениях.Плавание в бассейне почти не имеет противопоказаний и воздействует на все группы мышц. Расход калорий осуществляется не только на физическую активность, но и на обогрев тела в прохладной воде. Минусы плавания – нахождение во вредной для кожи и волос хлорированной воде. Аэробика сочетает умеренные силовые нагрузки с движениями, развивающими гибкость, а коллективные занятия повышают мотивацию. Но высокий темп занятий, сложные элементы движений могут не подойти людям со слабым здоровьем. Йога не требует технических приспособлений и много места. Однако необходим постоянный контроль тренера, во избежание травм.Физическая активность на данном этапе затормозит процесс старения, усилит физическую активность, поддержит ваш тонус и подарит хорошее настроение.