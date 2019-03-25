После перенесенной простуды, когда самые неприятные симптомы уже позади, кашель может не проходить еще долго. Врачи в таком случае обычно не назначают лекарства – говорят: « Легкие очищаются и все само пройдет». Чтобы прошло быстрее советую принимать вкусное лекарство от кашля – банановый коктейль. В блендере взбейте очищенный банан с 1 ст. л. какао – порошка хорошего качества. Вскипятите 1ст. молока. Влейте к банану и еще раз взбейте. Можно добавить 1 ч.л. меда и коктейль готов. Принимать на ночь, в горячем виде, в течение недели. Коктейль готовить каждый день новый.