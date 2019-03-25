В каждом супермаркете для покупателей были накрыты столы, а приветливые девушки в национальных костюмах поздравляли всех пришедших. Также в честь празднования Наурыз в костюмы были одеты и кассиры.По словам посетительницы Алмагуль, она живет неподалеку от супермаркета и является постоянным клиентом. - Сюда я прихожу каждый день, что-то да купить надо. Здесь мне нравится отношение к покупателям, все очень вежливые, а продукты всегда хорошего качества и свежие. Как и для каждого уральца приятно, что и в этом магазине можно сэкономить, часто бывают различные акции и скидки. А 22 марта уже стало доброй традицией угощать гостей угощать национальными казахскими блюдами. Я хочу пожелать в этот праздник всем хорошего настроения и добра, - поздравила уральцев Алмагуль.По словам старшего повара супермаркета «Суровский» Марины Нугмановой, в дни празднования Наурыз им очень много приходится готовить именно баурсаков и наурыз-коже.- Эта продукция пользуется спросом, а значит, наши клиенты нам доверяют, им нравятся наши приготовления. Помимо этого у православных сейчас идет пост, и для этого мы разнообразили свое меню, стараемся готовить постную еду. Все приготовления у нас идут только из натуральных и высококачественных продуктов. Также хочу отметить, что у нас очень развито собственное производство. Совсем недавно появились новые виды хлеба и тортов, - рассказала Марина Нугманова.Старший повар супермаркета отметила, что по желанию клиентов они готовят блюда на заказ, чаще всего в течение одного дня. - Бывает, приходят покупатели, которые хотят то, чего нет на прилавке. Мы с удовольствием берем заказы и осуществляем желания наших клиентов. Сейчас же огромное количество таких заказов поступает на бешбармак, - пояснила Марина Нугманова.Со слов старшего администратора Даулета Уразгалиева, столы с угощениями для посетителей в честь праздника Наурыз они накрывают ежегодно.- Таким образом мы благодарим покупателей за их выбор. Приятно наблюдать, что от этого у людей поднимается настроение, в то время когда детишки охотно разбирают сладости со столов. Приглашаю всех жителей города Уральска и гостей в нашу сеть супермаркетов «Суровский», где вы можете найти все самое вкусное и традиционное к вашему дастархану, в том числе наурыз-коже, тары, талкан, казы, карта, курт. Хочется сказать спасибо нашим постоянным клиентам и покупателям, - отметил Даулет Уразгалиев.Все посетители остались довольными и благодарили руководство сети супермаркетов за подаренное праздничное настроение.л) Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.