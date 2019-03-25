Пусть добывают пищу сами, когда захочет. Чтобы ее изготовить, нужна пластиковая бутылка – вырежьте середину, оставьте только горлышко и донышко. Сквозь горлышко пропустите прочную резинку. К одному ее концу прикрепите дно от бутылки, к другому мягкий резиновый шарик или мячик.Конструкцию прикрепите к ножке стола, горлышком вниз, на удобную для животного высоту и наполните сухим кормом. Когда любимец захочет есть, то тянет за мячик, резинка растягивается, горлышко приоткрывается и корм высыпается.Если боитесь, что бутылка не выдержит кошачьих когтей, поместите конструкцию в пластиковый высокий контейнер, для хранения сыпучих продуктов.